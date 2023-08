Mostra de dança Árabe realiza-se na Funarte MG

O Complexo Cultural Funarte MG, no Centro de Belo Horizonte, recebe aMostra de dança Árabe,em única apresentação, no dia 6 de setembro, quarta-feira às 20h. Os ingressos têm preços populares.

O evento reúne apresentações nos estilos folclórico egípcio, clássico oriental e de dança do ventre moderna, além de shows de música árabe ao vivo. A realização é do Studio Mahara Shams, de BH, que completou 22 anos em 2023. Na ocasião, alunas e professoras da escola realizarão apresentações de coreografias em solo, duplas e grupos. Foram convidados profissionais renomados no cenário mineiro de dança do ventre, para apresentar-se ao som do grupo El Said – formado pelos músicos Eduardo Couto, Gabriel Vieira e Elton Brandi.

Mahara Shams idealizadora daMostra de Dança Árabe, iniciou carreira como professora e coreógrafa de dança do ventre, em 1998, ano em que apresentou seu primeiro espetáculo em um teatro. Ao longo da sua jornada artística, realizou apresentações e ministrou oficinas em diversos locais do Brasil e em Madri (Espanha). Frequentemente integra bancas de concursos, em reconhecidos eventos de dança brasileiros. Fascinada pela dança e pela música árabes, dedica-se a estudar, ensinar dança do ventre e produzir eventos para disseminar e incentivar o estilo.

O preço dos ingressos é R$ 25 com aquisição antecipada na internet, ou R$ 30, se comprados no dia do evento.

“O objetivo da mostra é incentivar as pessoas a reviverem o entusiasmo pela dança e conhecer a cultura árabe através de sua música e dança”, comenta a produção.

Mostra de dança Árabe

Domingo, 6 de setembro, às 20h

Ingresso: antecipado, no site sympla.com.br - R$ 25; na data, R$ 30

Complexo Cultural Funarte MG

Rua Januária, 68 – Belo Horizonte (MG)

Classificação indicativa: livre

Realização: Studio Mahara Shams

