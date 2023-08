Programa Funarte Aberta abre chamada para ocupação de espaços culturais

A Fundação Nacional de Artes – Funarte, vinculada ao Ministério da Cultura (MinC), lançou, no dia 24 de agosto, o Programa Funarte Aberta 2023. Ele reúne dois chamamentos públicos para a ocupação gratuita de espaços culturais da instituição, nas capitais dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.

Os editais destinam-se à cessão de pauta gratuita. São abertos a projetos artístico-culturais de todas as regiões brasileiras e relacionados a diversas linguagens das artes. As propostas podem ter diferentes formatos: criação, pesquisa, ensaio, residência; atividades abertas ao público ou gravações em audiovisual; além de incluir ações de formação e de intercâmbio, informam os editais.

No Rio de Janeiro, as atividades poderão ocorrer nos teatros Cacilda Becker, Dulcina e Glauce Rocha, e também no Centro Técnico de Artes. Em São Paulo, a programação será nos espaços do Complexo Cultural da Funarte SP e no Teatro de Arena Eugênio Kusnet. Já em Belo Horizonte, serão ocupados os galpões e a área externa do Complexo Cultural MG.

Participação

Poderão participar pessoas físicas, maiores de 18 anos; pessoas jurídicas de direito privado, de natureza cultural; e microempreendedores Individuais (MEI), com experiência no campo da cultura e das artes – anunciam os textos. Os períodos de ocupação estão designados nos editais.

Poderão concorrer nesta chamada pública projetos que tenham como principal finalidade o desenvolvimento, experimentação difusão, memória, pesquisa, mediação, pensamento crítico e/ou formação no campo artístico cultural, tais como: espetáculos profissionais de teatro, dança, circo, música, gravações e exibições audiovisuais, performances e experimentos cênicos, ensaios, batalhas de rimas e poesias, performances literárias e lançamentos de obras artísticas, projetos de mediação e intervenções artísticas, instalações e exposições de artes visuais, shows musicais e laboratórios criativos, festivais, mostras, circuitos e bienais, além de atividades formativas e de reflexão, como cursos de formação e qualificação técnica, workshops, oficinas, encontros, residências, intercâmbios, congressos acadêmicos e simpósios, dentre outras modalidades que estejam necessariamente relacionadas ao campo das artes e/ou da cultura.

Os projetos podem ter outros apoios e patrocínios para a sua realização.

Objetivos

As principais finalidades do Programa Funarte Aberta são: promover o acesso de agentes artístico-culturais aos espaços da Funarte e a aproximação do público às artes e a esses equipamentos; apoiar projetos artístico-culturais de diversos segmentos, linguagens artísticas, setores da sociedade e territórios de atuação; estimular a formação e mediação de público, bem como a reflexão crítica; valorizar a produção das artes brasileiras, colaborando para o desenvolvimento de sua rede produtiva; e contribuir para a ampliação do acesso e da fruição de bens e serviços artístico-culturais em âmbito nacional – cumprindo as diretrizes do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG), do Plano Nacional de Cultura (PNC) e dos Planos Setoriais; e contribuir para a implementação da Política Nacional das Artes, no âmbito das políticas do Ministério da Cultura.

Programa Funarte Aberta – Ocupação dos Espaços Culturais da Funarte MG e SP

Programa Funarte Aberta – Ocupação dos Espaços Culturais da Funarte SP