Aeroportos de Florianópolis e Salvador terão tetos tarifários reajustados, conforme contrato de concessão

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) publicou, noDiário Oficial da União(DOU) destaquinta-feira, 31 de agosto,as Portarias nº 12.171 e 12.167 que reajustam as tarifas dos aeroportos de Florianópolis(SC)e de Salvador(BA). Os valoresreajustadossó poderão ser praticados 30 dias após a divulgação pelas concessionáriasque administram os aeroportos. Os reajustes estão previstos nos contratos como mecanismo de atualização monetária e têmcomo objetivo preservar o equilíbrio econômico-financeiro estabelecido nos contratos de concessão.

Os tetos das tarifas de embarque e conexão de passageiros e de pouso e permanência de aeronaves foram reajustados em3,94% para o aeroportodeFlorianópolis e,em 4,04%,para o de Salvador.Já ostetos das tarifas de armazenagem e capatazia de cargas de ambos os aeroportos foram reajustados em 3,16%.Ospercentuaiss foram aplicados sobre os tetos estabelecidos pela Portarias nº 8.819 e 8.820, ambas de 9 de agosto de 2022, considerando a inflação acumulada entre junho de 2022 e junho de 2023, medida pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo(IPCA), doInstituto Brasileiro de GeografiaeEstatística (IBGE).

Com a alteração dos valores, a tarifa máxima de embarque doméstico paga pelos passageiros passará de R$ 46,57 para R$ 48,40 no aeroporto de Florianópolis e de R$ 40,46 para R$ 42,09 no de Salvador. Por sua vez, a tarifa máxima de embarque internacional passará de R$ 82,47 para R$ 85,72 no aeroporto de Florianópolis e de R$ 71,64 para R$ 74,54 no aeroporto de Salvador.Confira, a seguir, a tabela com os valores vigentes e os reajustados: