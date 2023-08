Na Expointer, governador assina convênio para conclusão de viaduto em Esteio

Foi assinado, nesta quarta-feira (30/8), convênio entre o Estado, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) e a prefeitura de Esteio para a conclusão do viaduto que liga a Avenida Celina Kroeff à BR-448, em Esteio. Participaram do ato o governador Eduardo Leite, o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, o prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, e o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino. A solenidade ocorreu no Espaço Gov RS, no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, durante a 46ª Expointer, em Esteio.

A obra – que deve começar em 2024 e tem previsão de conclusão até o fim de 2025 – custará R$ 7.996.950,54, com investimento do Tesouro do Estado deR$ 6.397.560,43 e contrapartida da prefeitura da cidade de R$ 1.599.390,11.

Leite celebrou a retomada da capacidade de investimento do Estado nas estradas e em obras de infraestrutura para melhorar a mobilidade. “Isso também é resultado da disposição que tivemos de reestruturar a máquina pública para podermos sustentar esse volume de investimentos e celebrarmos parcerias como a de hoje, com o município de Esteio. Essa obra é importante para a cidade e a região e também para o Estado, na medida em que atende o parque de Exposições Assis Brasil, onde o Rio Grande se encontra durante a Expointer”, enfatizou.

Ao lado de Ranolfo, Leite destacou que viaduto beneficiará não apenas Esteio e região, mas todo o Estado -Foto: Gustavo Mansur/Secom

"Com dinamismo e muito trabalho, o governo e a prefeitura concretizaram esse convênio. É uma obra fundamental, que proporciona um acesso de qualidade para a população da cidade", disse Costella.

"Trata-se de uma demanda esperada há muito tempo, resultado de uma ação inédita de união de esforços. Em 2025, com certeza, teremos outra realidade tanto para o acesso à Expointer quanto para as indústrias que estão instaladas nessa região do município", ressaltou Pascoal.

O ex-governador e atual vice-presidente e diretor de Operações do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE),Ranolfo Vieira Júnior, também participou do ato. Foi durante sua gestão à frente do Executivo estadual que o protocolo de intenções para a conclusão do viaduto foi celebrado, em dezembro de 2022. "Hoje, tenho a satisfação de participar da assinatura do convênio para essa obra tão importante para Esteio, região e para a nossa Expointer”, valorizou.

A finalização do viaduto facilitará a ligação entre a BR-448 e a BR-116 e abrirá uma nova alternativa de acesso a Esteio e ao Parque Estadual de Exposições Assis Brasil. De acordo com Faustino, a obra tornará o trânsito na região mais eficiente, integrando a malha municipal à BR-448. “É uma intervenção que contribuirá para reduzir o tempo de deslocamento de passageiros e de cargas, sendo importante, também, para a economia da cidade e dos municípios do entorno”, ressaltou.