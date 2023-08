Kajuru lamenta posição do Brasil no ranking de jovens 'nem-nem'

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) lamentou, em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (30), o atual cenário educacional e profissional dos jovens brasileiros. O parlamentar destacou que atualmente o Brasil ocupa o segundo lugar do ranking em proporção de jovens entre 18 e 24 anos que não estudam e não trabalham, com 36% dos jovens brasileiros nessa situação, colocando o país logo atrás da África do Sul. Os dados são de um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

— Uma situação preocupante, na medida em que a população vive cada vez mais, e grande parcela de sua juventude pode se tornar incapaz de sustentar os idosos [...] Um tremendo desafio, mais um para o atual governo, voltado para a redução das desigualdades sociais, objetivo que passa necessariamente pela educação. Sem ela, quem está na base da pirâmide social acaba condenado à pobreza e exclusão — disse.

O parlamentar mencionou o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que destinou mais de R$ 1 bilhão para estados e municípios com o objetivo de melhorar a gestão educacional, formação de professores e infraestrutura escolar. Ele também destacou programas como a Escola em Tempo Integral e o Criança Alfabetizada, que visam melhorar a qualidade da educação básica.

Kajuru enfatizou a necessidade de ações específicas para abordar a situação dos jovens "nem-nem". O senador sugeriu colaboração entre os Ministérios da Educação e do Trabalho para buscar a inserção profissional desses jovens.

— É indispensável a retomada nos investimentos para a formação técnica e profissional de qualidade, como aconteceu no país entre 2013 e 2016. [...] Torna-se imperioso dar novo estímulo ao Pronatec, criado em 2011 e descontinuado na gestão anterior. O programa de qualificação profissional, com cursos gratuitos, em parceria com o Sistema S, pode representar um suporte para quem está desengajado da escola e do mercado de trabalho — concluiu.