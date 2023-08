Chico Rodrigues defende redução de IPI para eletrodomésticos da linha branca

O senador Chico Rodrigues (PSB-RR) defendeu proposta do governo federal para redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para eletrodomésticos da linha branca— segmento que incluirefrigerador,freezer, aparelho de ar condicionado, lavadora de roupa, fogão, forno e micro-ondas, entre outros.Em pronunciamento nesta quarta-feira (30), o parlamentar ressaltou que a medida é “fundamental e impacta direta e positivamente na vida dos brasileiros de baixa renda”.

Rodrigues destacou que a redução do IPI estimula a criação de empregos na indústria, no comércio e no setor de transportes de carga, alavancando a utilização da capacidade instalada da indústria e do comércio, além de reforçar a recuperação econômica. Segundo o senador, a medida está “em sintonia com a intenção de aprofundar a progressividade da política tributária brasileira e com a arrecadação de impostos mais justa”.

— A redução do IPI, semelhantemente ao que ocorreu entre 2009 e 2010, no segundo governo do presidente Lula, quando ajudou a recuperar a economia, que estava saindo da crise econômica de 2008, elevando a utilização da capacidade de produção a 90%, com consequências positivas sobre a expansão dos quadros das empresas e a recontratação de funcionários, que retornaram ao mercado de trabalho. Por isso, hoje é o momento ideal, pois vivemos momento semelhante àquele de 2009, estamos nos recuperando da crise econômica causada pela pandemia da covid-19.

O parlamentar também afirmou ser importante que a redução do IPI esteja em sintonia com o uso racional dos recursos energéticos, promovendo a substituição de eletrodomésticos que consomem mais energia por outros mais eficientes.