Comitiva catarinense viaja para a China neste sábado

O secretário de Articulação Internacional (SAI), Juliano Froehner, e o secretário adjunto do Meio Ambiente e Economia Verde (SEMAE), Guilherme Dallacosta, viajarão para a China no próximo sábado, dia 2. Representando o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, os secretários de Estado participarão de fóruns de desenvolvimento de energia de baixo carbono e de segurança energética. Também terão encontro com autoridades da Província de Shanxi – o que inclui o governador da Província, Jin Xiangjun – e visitarão a estação de energia Shanxi International Energy Group Ruiguang Thermal Power. Além disso, abordarão assuntos sobre alinhamento de parcerias futuras com o Estado de Santa Catarina.

“Por orientação do governador Jorginho Mello, um dos objetivos dessa missão é o de identificar possibilidades viáveis de subprodutos de baixo carbono a partir do carvão ou de seus rejeitos para obtenção de energia, fertilizantes, gaseificação ou outros produtos sólidos. Então partiremos para debate de viabilidade e de rotas tecnológicas com parceiros como FIESC, FAPESC, Associação Brasileira de Carvão Mineral e SATC – Sociedade de Assistência aos Trabalhadores do Carvão. Outro objetivo é o de reaproximar Santa Catarina com a Província de Shanxi, com a qual o Estado tem um acordo de cooperação desde 2015 e que agora poderá ser retomado. Também conversaremos sobre exportações, importações e sobre investimentos”, informa o secretário Froehner.

Em Taiyuan, os representantes do governo catarinense participarão do Fórum de Desenvolvimento de Energia de Baixo Carbono (TELC), evento voltado para priorizar a redução das emissões de dióxido de carbono até 2030 e alcançar a neutralidade de carbono até 2060. O Fórum acontecerá de 2 a 10 de setembro e contará com a participação de autoridades públicas, economistas e líderes empresariais.

“Para Santa Catarina, a visita à China é uma oportunidade muito estratégica, no momento em que o Estado adota uma posição de priorizar um modelo de desenvolvimento baseado em uma economia de baixo carbono, priorizando modelos de produção de energia limpa e com destaque para uma transição verde. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde possui papel fundamental na implementação de políticas públicas que buscam o desenvolvimento sustentável com atenção especial para a questão climática”, reforça Guilherme Dallacosta.

Também estarão no Fórum de Segurança Energética e Desenvolvimento de Alta Qualidade da Indústria do Carvão e na Conferência de Imprensa de Shanxi sobre Conquistas e Casos de Revolução Energética.

Relação Santa Catarina-China

Principais produtos importados por Santa Catarina (jan-jul 2023): Semicondutores (7,04%); Revestimento de ferros laminados planos (5,25%); Transformadores elétricos (3,67%).

Principais produtos exportados por Santa Catarina (jan-jul 2023): Soja (37,63%); Carne Suína (32,29%); Carnes de Aves (17,20%); Miudezas comestíveis (3,53%). Fonte: Observatório Fiesc