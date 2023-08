Celesc apresenta projeto que atende famílias de baixa renda a prefeituras de Itajaí e Navegantes

Representantes da Agencia Regional de Itajaí e do departamento de Eficiência Energética da Celesc se reúnem nesta quinta-feira, 31, com os prefeitos de Itajaí e de Navegantes para discutir detalhes do projeto Sou Legal, Tô Ligado. A campanha, que beneficia clientes cadastrados como baixa renda com a troca de geladeiras, freezers, chuveiros e lâmpadas antigos por equipamentos mais novos e mais eficientes, está em vigor desde o início do mês no Litoral de Santa Catarina.

As reuniões têm como objetivo apresentar o projeto para as administrações municipais e buscar apoio para a divulgação da iniciativa, que está em sua quarta edição. A Celesc tem previsão de, em setembro, levar o Sou Legal, Tô Ligado também para as cidades de Balneário Piçarras, Barra Velha e Penha.

Durante a execução do projeto em diferentes regiões do Estado, famílias em situação de vulnerabilidade social devem ser beneficiadas com a entrega de 43.750 lâmpadas led, 12.500 chuveiros com trocadores de calor, 2.500 geladeiras e 250 freezers.

Até o momento, mais de 7,7 mil famílias já foram beneficiadas. Em Navegantes e Itajaí, foram mais de 3 mil.

Os novos equipamentos auxiliam no consumo eficiente de energia elétrica. A substituição dos equipamentos se dá de forma completamente gratuita para o consumidor e o recolhimento para descarte do equipamento ineficiente é obrigatório.

“O projeto Sou Legal, Tô Ligado! tem como objetivo promover o uso eficiente da energia elétrica, por meio da substituição de equipamentos ineficientes por modelos mais econômicos e da conscientização dos consumidores sobre a importância de evitar o desperdício”, explica a engenheira Manuela Luz Cardoso, responsável pelo projeto junto à Celesc.

“Com essa iniciativa, buscamos proporcionar economia a esses moradores e também atender aos nossos propósitos quanto à sustentabilidade”, completa.

Como funciona o Sou Legal, Tô Ligado

O projeto Sou Legal, Tô Ligado é desenvolvido pelo Programa de Eficiência Energética (PEE) da Celesc, em parceria com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Nesta quarta edição, a iniciativa busca beneficiar consumidores em situação de vulnerabilidade social, sem débitos com a Celesc, e com equipamentos antigos e ineficientes, como lâmpadas, chuveiros, geladeiras e freezers.

A substituição dos equipamentos é totalmente custeada pela Celesc e realizada após avaliação da viabilidade técnica e econômica. Os beneficiários são selecionados em parceria com as secretarias de Desenvolvimento Social dos respectivos municípios.

A Celesc também se responsabiliza pelo descarte ambientalmente adequado dos equipamentos antigos.

Os consumidores potencialmente elegíveis para participar do projeto são pré-selecionados a partir do cadastro da tarifa social de energia elétrica e de informações obtidas junto às secretárias de assistência social dos municípios contemplados. Esses clientes da Celesc receberão a visita da empresa contratada, que passará todas as informações necessárias, dispensando a iniciativa do consumidor.

As empresas executoras desta etapa são a 5EC Engenharia Ltda. e a Lojas Colombo S.A. As equipes da 5EC estarão percorrendo os bairros selecionados devidamente identificados através de crachá com foto e uniformizados e utilizando veículos identificados em ambas as portas frontais com a frase “A serviço da Celesc”, bem como o “Logotipo do Programa de Eficiência Energética Aneel”, o “Logotipo da Celesc” e o “Logotipo da Executora”.



Ao todo, esta edição beneficiará 32 municípios. São eles: Abdon Batista, Araranguá, Balneário Arroio do Silva, Balneário Camboriú, Balneário Gaivota, Balneário Piçarras, Barra Velha, Bocaina do Sul, Bombinhas, Calmon, Camboriú, Campo Belo do Sul, Campos Novos, Capão Alto, Capivari de Baixo, Cerro Negro, Criciúma, Fraiburgo, Ilhota, Itajaí, Itapema, Lebon Régis, Monte Carlo, Navegantes, Penha, Porto Belo, Rio Rufino, Santo Amaro da Imperatriz, São João do Itaperiú, São José do Cerrito, Sombrio e Tubarão.