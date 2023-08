Programação da Funarte: espetáculos de dança e teatro e outras atrações estão em cartaz

“Entrecruzos”

Na peça, busca-se levantar questões consideradas urgentes– taiscomo violência de gênero e relações inter-raciais–de forma lúdica. “Com uma perspectiva de tempo não-linear, é no movimento espiralar das encruzilhadas que o espetáculo dá ritmo e acesso aos conhecimentos e filosofias de Exu”. O espectador é convidado a “vivenciar o entrecruzar do passado, presente e futuro, através das histórias de Leo eSwaleaem 1942, em Moçambique, eAylaeKehinde, em 2302, no Brasil”, dizem os artistas. Eles também se propõem a possibilitar ao público, com a Realidade Aumentada, “a autonomia de manipular elementos virtuais do espetáculo em seu celular, através do QRcode” – a ideia é mesclar “tecnologias ancestrais e atuais”. O projeto inclui conversas sobre os temas abordados.