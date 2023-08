CPI das ONGs ouve lideranças indígenas em São Gabriel da Cachoeira

Presidente da CPI, Plínio Valério é autor do pedido de diligência no Amazonas - Foto: Pedro França/Agência Senado

A CPI das ONGs fará na quinta-feira (31), a partir das 11h, diligências em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. A intenção dos parlamentares é ouvir lideranças indígenas de diferentes comunidades para obter informações sobre a atuação de organizações não governamentais e organizações da sociedade civil de interesse público (Oscips) na região amazônica.

Presidente da comissão e autor do requerimento para a diligência, o senador Plínio Valério (PSDB-AM) afirmou que os líderes indígenas manifestaram, por meio de cartas, o desejo de serem ouvidos pela CPI. As oitivas desses articuladores de comunidades indígenas deve servir para que eles prestem informações sobre a atuação das organizações na região.

Segundo a assessoria de Plínio Valério, as oitivas serão feitas em Pari-Cachoeira, área indígena do município. Devido à localização remota da região, muitos indígenas tiveram que viajar de barco para chegar até o local. Participarão do encontro indígenas das comunidades Cewari Rio Negro, Castelo Branco-Médio Rio Içana I, Alto Rio Ayari, Castelo Branco, Rio Ayari e Baixo Rio Waupés.

Segundo o presidente da comissão, a região é rica em recursos como nióbio, ouro e diamantes, mas a pobreza e a falta de oportunidades prevalecem para os povos indígenas que habitam a área.