ANS realiza encontro do Grupo Técnico de Relacionamento com Prestadores

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) realizou, em 24/08, mais uma reunião presencial do Grupo Técnico de Relacionamento com Prestadores, no âmbito do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). O encontro aconteceu no Rio de Janeiro e reuniu mais de 150 pessoas.

O diretor de Desenvolvimento Setorial da ANS, Maurício Nunes, abriu o evento destacando a importância dos encontros do GT para o debate de temas relacionados a contratos e qualidade assistencial. “Quero agradecer a todos que contribuem para este debate. Temos uma ampla gama de assuntos relevantes para debater sobre o setor”, declarou Nunes. Após anunciar a programação do evento, o anfitrião fez um comprimento especial à Marizelia Leão Moreira, consultora técnica de saúde digital do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), por todas as contribuições já prestadas à Agência.

Na sequência, o diretor de Normas e Habilitação de Operadoras, Jorge Aquino, elogiou a iniciativa de promover discussões que permitam, entre outros fatores, a sustentabilidade da saúde suplementar. “É importante sentarmos todos, à mesa, e discutirmos. Nem sempre os interesses são convergentes, mas podemos chegar em um resultado que permita o equilíbrio do setor”, afirmou.

O procurador da República Hilton Araújo de Melo encerrou a mesa de abertura destacando a importância de sumarizar ideias, propostas e as dificuldades do mercado. Hilton também coordena o grupo de trabalho de planos de saúde da 3ª Câmara do Consumidor. “Nossa preocupação é ouvir o setor. Temos que zelar pelo direito à saúde por meio dos instrumentos legais disponíveis”, disse o procurador, acrescentando que o Ministério Público Federal (MPF) está de portas abertas para receber e dialogar com o setor.

O primeiro painel do dia foi liderado pela diretora-adjunta de Desenvolvimento Setorial da ANS, Angélica Carvalho, ao lado do gerente de Análise Setorial e Contratualização com Prestadores, Gustavo Macieira. Ambos apresentaram o resultado da pesquisa feita com o Grupo Técnico de Relacionamento com Prestadores e o calendário de reuniões marcadas até o final de 2024.“Nosso objetivo com a pesquisa é ter uma visão macro do sistema de saúde suplementar, o que nos permite melhorar cada vez mais o setor e a qualidade para o beneficiário que está na ponta do processo”, considerou Angélica.

A manhã foi encerrada com debate e dúvidas da plateia, respondidas principalmente pelos diretores Angélica Carvalho e Maurício Nunes.

O turno da tarde foi aberto com a apresentação do Programa de Monitoramento da Qualidade Hospitalar, feito pela gerente de Estímulo à Inovação e à Qualidade Setorial, Ana Paula Cavalcante, e pela coordenadora de Avaliação e Estímulo à Qualificação de Prestadores, Aline Monte Mesquita.“Este programa é muito caro para nós pois é o termômetro da qualidade na saúde suplementar”, pontuou Ana Paula Cavalcante.

No painel seguinte foi apresentado o Programa Modelos de Remuneração Baseado em Valor. A apresentação foi feita por Ana Paula Cavalcante e pelo especialista em regulação de saúde suplementar da ANS Felipe Riani.

Após novo debate da plateia e intervalo, o evento seguiu com um painel sobre o Programa de Qualificação de Operadoras – Índice de Desenvolvimento Setorial 2024, conduzido pela coordenadora de Avaliação e Estímulo à Qualificação e Acreditação das Operadoras, Rosana Neves. “Esta é uma iniciativa muito importante para a avalição anual do desempenho das operadoras. Nossa meta continua sendo o estímulo da qualidade do setor e a redução da assimetria de informação”, reforçou Rosana.

Com a quantidade de interações, debates e dúvidas levantadas, a organização precisou suprimir o último painel previsto na programação do evento sobre a Troca de Informações em Saúde Suplementar (TISS) como subsídio para o Índice de Desenvolvimento Setorial (IDSS). Assim, o diretor Maurício Nunes fez o encerramento do evento.

“Quero agradecer a todos que ficaram até o final, peço desculpas por não termos tratado do último tema, mas isso é sinal também do nosso amplo aproveitamento. Faremos isso em uma próxima oportunidade”, finalizou o diretor, elogiando e agradecendo toda a equipe de Desenvolvimento Setorial da ANS.