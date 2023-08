CMA aprova incentivo a soluções individuais para esgoto em áreas rurais

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

— Dados da Funasa indicam que 79,4% dos brasileiros que habitam áreas rurais não têm atendimento de esgotamento sanitário ou o possui de modo precário. São mais de 31 milhões de brasileiros sujeitos a riscos à saúde oriundos da precariedade. Essa negligência com o tratamento adequado dos esgotos promove a existência de muitas fontes poluidoras de recursos hídricos, comprometendo o acesso à água adequada para consumo humano e à agricultura — lamentou Otto.

Para Otto Alencar, o projeto tem o potencial efetivo de melhorar as condições precárias de saneamento em zonas rurais.

O PL 1.944/2023 altera a Lei do Saneamento ( Lei 11.445, de 2007 ). Jussara Lima destacou que o emprego dessas técnicas favorece a prevenção de doenças, a proteção dos lençóis freáticos e a produção de adubo orgânico.

Projeto que incentiva a implantação de soluções individuais de tratamento adequado de esgoto em áreas rurais, como fossas sépticas biodigestoras e jardins filtrantes, foi aprovado pela Comissão de Meio Ambiente (CMA) nesta quarta-feira (30). O PL 1.944/2023 é da senadora Jussara Lima (PSD-PI) e foi relatada pelo senador Otto Alencar (PSD-BA). Com a aprovação, o texto já pode seguir para a análise da Câmara dos Deputados.

