Verdão recebe Deportivo Pereira para avançar à semi da Libertadores

Após aplicar 4 a 0 no Deportivo Pereira na Colômbia na semana passada, o Palmeiras recebe o rival esta noite no jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. Com avantagem adquirida no primeira partida, os paulistas podem até perder por três gols de diferença que mesmo assim avançam no torneio, em busca do tetracampeonato. O duelo na Arena Allianz Parque, na capital paulista, às 21h30 (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo na Rádio Nacional, com narração de André Marques, comentários de Mario Silva, reportagem deMaurício Costa e plantão de notícias com Bruno Mendes.

Com a classificação às semifinais da Libertadoresencaminhada, o Verdão pode jogar esta noite com um time misto, tendo em vista o clássico contrao Corinthians no próximo domingo (3) pelo Campeonato Brasileiro. Vice-líder no torneio, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira quer se aproximar do líder Botafogo, com 11 pontos à frente na tabela.

Entre os principais desfalques do Palmeiras diante do Deportivo Pereira estão o volante Gabriel Menino - suspenso após levar o terceiro cartão amarelo no jogo de ida das quartas -e o atacante Dudu, que sofreu lesão grave no joelho direito no confronto contra o Vasco, no último domingo (27), pelo Brasileirão. No lugar de Menino, o técnico Abel Ferreira pode escalar o meia colombiano Richard Ríos, e na posição de Dudu, há duas alternativas: John John e Kelvin.

Estreante na Copa LIbertadores, o time colombianoprecisaao menos devolver o placar de 4 a 0 no Allianz Parque, para forçar a decisão da vaga nacobrança de pênaltis. No entanto, nas 23 vezes que disputou a Libertadores, o Verdão nunca sofreu um revés dessa magnitude tendo um placar tão favorável.