Rio Grande do Sul sobe nove posições em qualidade das estradas no Ranking de Competitividade dos Estados

O Rio Grande do Sul é o quinto melhor avaliado entre as 27 unidades da Federação, segundo dados do Ranking de Competitividade dos Estados de 2023.Em comparação com o levantamento anterior, o Estado subiu nove posições no itemqualidade das estradas, um dos fatores que melhoraram a situação no ranking. Este é o segundo ano consecutivo em que o Estado melhora sua colocação.

“De 2021 para cá, já investimos cerca de R$ 2 bilhões em infraestrutura”, destacou o governador Eduardo Leite, na manhã de segunda-feira (28/8), na Expointer, em Esteio, durante cerimônia de anúncio de novos investimentos em rodovias estaduais. O valor investido nas estradas gaúchas, referido pelo governador, é sete vezes maior do que a média do investimento em anos anteriores.

“A preocupação com a qualidade das rodovias estaduais é uma constante neste governo. Temos compromisso com a manutenção das estradas em condições que contribuam para o desenvolvimento do Estado”, disse o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. “A melhora de nossa posição em levantamentos como esse só confirma que estamos no caminho certo.”

10 pilares

O Ranking de Competitividade dos Estados é elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), instituição fundada em 2008 que avalia os instrumentos que garantem eficácia na gestão e qualidade das políticas públicas. O levantamento, feito em parceria técnica com a Tendências Consultoria e a startup Seall, toma como fonte dados de várias outras entidades, como os da Confederação Nacional de Transportes, no caso das rodovias.

Para estabelecer o ranking,são avaliados99 indicadores distribuídos em 10 pilares temáticos: segurança pública, sustentabilidade social, educação, solidez fiscal, eficiência da máquina pública, capital humano, inovação, potencial de mercado, sustentabilidade ambiental e infraestrutura.

São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Distrito Federal estão nas primeiras colocações do ranking, sendo que o Rio Grande do Sul foi o único que ganhou posição na Região Sul, passando de sexto para quinto. Além da qualidade das rodovias, contribuiu para a melhora da posição do Rio Grande do Sul na tabela o primeiro lugar em eficiência da máquina pública (subiu duas posições) e o segundo lugar em inovação.