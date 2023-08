Projeto Palavra Viva apresenta espetáculo teatral na Funarte MG

A montagem teatralEstudo em Vermelho: Uma Autópsia em Famíliase apresenta na Funarte MG, no Centro de Belo Horizonte, nos dias 2, 3 e 17 de setembro. O espetáculo faz parte do Projeto Palavra Viva, na agenda do evento O Poder de Renascer pela Arte, uma das ações que comemoram os 29 anos do Projeto – em colaboração com o Coro Novo. Os ingressos são vendidos a R$ 30, se comprados antecipadamente, e a R$ 60, na bilheteria

A apresentação itineranteEstudo em Vermelho: Uma Autópsia em Família“é uma sátira mordaz das relações familiares, que parte do burlesco e do grotesco, em direção ao realismo e ao naturalismo”, explica a produção.

Em três atos, a peça “mergulha profundamente nas complexidades das relações familiares ao mesmo tempo que expõe segredos ocultos desenterrados”, comenta, acrescentando que o enredo retrata duas famílias, absolutamente diferentes, por seus valores e crenças, reunidas para a comemoração de um noivado, “a partir do qual se tornarão, fatalmente, interligadas”.

O texto defende a ideia de que as sociedades já vivem uma anomia – uma espécie de caos. De acordo com os realizadores, essa condição “se expande e é encoberta por uma falsa civilidade” (algo como um conjunto de comportamentos de respeito fingido, não verdadeiro). A obra transmite que essas relações de “pacto social” que existiriam entre as pessoas já teriam sido rompidas há muito tempo, na intimidade dos lares: “todos os crimes são cometidos, com maior ou menor tolerância e cumplicidade. Incesto, estupro, agressão psicológica, verbal e física são algumas das temáticas que compõem o mosaico monstruoso que a peça sinaliza, sem lugar para esperança ou redenção”, conclui.

No eventoO Poder de Renascer pela Arte, o Palavra Viva também realizou um “sarau poético cênico” na Funarte MG, nos dias 5 e 12 de agosto. A equipe realizadora comemora o sucesso da ação.

“O Projeto Palavra Viva e o Coro Novo convidam todos os amantes das artes e da cultura a se juntarem a eles nessa jornada teatral memorável, que promete tocar os corações e as mentes de todos...” comunicam os artistas.

Apresentação teatral

Estudo em Vermelho: Uma Autópsia em Família

Setembro – dias 2, 3 (sábados) e 17 (domingo), às 18h

Ingressos:antecipados nas redes sociais do Projeto Palavra Viva: R$ 30; na data do espetáculo, R$ 60 (no dia)

Classificação indicativa: 16 anos

A entrada é proibida após o início do espetáculo

Funarte MG

Rua Januária, 68 - Centro, Belo Horizonte (MG)



Aquisição de ingressos, contatos e mais informações

Instagram - @palavravivabh e @coro.novo

Facebook – projetopalavraviva

Whatsapp - 31 8709 0420