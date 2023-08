Circula Funarte chega a Fortaleza nesta quinta-feira, 31 de agosto

O “Circula Funarte: Políticas para as Artes em Diálogo” tem sua edição em Fortaleza (CE) nesta quinta-feira, 31 de agosto, às 9h. O encontro da Fundação Nacional de Artes - Funarte será realizado na Pinacoteca do Ceará, no Centro da capital cearense, com apoio da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará. A entrada é gratuita, mas as vagas são limitadas à capacidade do espaço, que é de 100 lugares. Asinscriçõespodem ser registradas via formulário on-line, disponível aqui neste link .

O objetivo do Circula Funarte é divulgar programas de fomento às artes, para atingir o maior número de agentes artísticos do Brasil. Também é retomar os espaços de participação social, com amplo diálogo com a sociedade, agentes e instituições em torno da Política Nacional das Artes, uma das prioridades da nova gestão da Funarte e do Ministério da Cultura.

A agenda contará com a presença da presidenta da Funarte, Maria Marighella; da diretora de Projetos, Laís Almeida; e da coordenadora do Pronac na Fundação, Luisa Hardman.

Depois da abertura em Belo Horizonte, o Circula Funarte já teve edições em São Paulo, Porto Alegre, Recife e Salvador. No dia 29, estará em Cuiabá e, também neste 31 de agosto, em Vitória. No dia 2 de setembro, a Funarte encerra a primeira etapa do Circula, em Macapá, passando por todas as regiões do Brasil.

O projeto de circulação é aberto ao público e integra as ações de retomada da Funarte para fomentar o campo artístico e cultural em todo o país.

Funarte Retomada: Programas de Fomento para a Política Nacional das Artes

A instituição lançou no dia 10 de julho a primeira etapa de seus mecanismos de fomento para artes visuais, teatro, dança, circo e música de todas as regiões do Brasil, com investimento de R$ 52 milhões. São vários os programas que demarcam a retomada da Funarte no cenário das artes brasileiras. Conheça os já lançados e com inscrições abertas:

Funarte Retomada, composto por cinco editais, um para cada área artística

Bolsa Funarte de Mobilidade Artística 2023

Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas

“CIRCULA FUNARTE: Políticas para as Artes em Diálogo”

Edição Fortaleza: 31 de agosto de 2023 (quinta-feira) | às9h

Local: Pinacoteca do Ceará

Rua 24 de Maio, 34, Praça da Estação s/n - Centro, Fortaleza (CE)

Entrada gratuita, a partir de inscrição em formulário on-line

Capacidade: 100 lugares

Apoio:Pinacoteca e Secretaria da Cultura do Estado do Ceará