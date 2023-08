ANAC publica boletim do 2º trimestre de 2023 do Consumidor.gov.br

No 2º trimestre de 2023, as empresas aéreas receberam 20.280 reclamações no Consumidor.gov.br e transportaram 26,3 milhões de passageiros pagos do período. Isso representa o registro de 77,1 reclamações a cada 100 mil passageiros – uma queda de 32,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. O número absoluto de reclamações (sem ponderação pelo número de passageiros) também diminuiu 21,3%.

Em relação ao desempenho no tratamento das reclamações, as empresas apresentaram no trimestre um índice de solução de 82,9% (8,1% acima do apurado no 2º trimestre de 2022). A nota média de satisfação com o atendimento das empresas foi de 3,7, em uma escala de 1 a 5 (20,3% acima da média registrada no mesmo período de 2022). Já o tempo médio de resposta às reclamações foi de 4,5 dias (3,4% abaixo na mesma comparação).