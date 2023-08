Epagri realiza palestras sobre pecuária de corte em Curitibanos

Com um movimento econômico de cerca de R$ 75 milhões por ano, a pecuária de corte tem grande importância para o município catarinense de Curitibanos. Para fortalecer ainda mais essa atividade, a Epagri está realizando, em parceria com outras instituições, o Ciclo de Palestras em Pecuária de Corte , dividido em três etapas. A segunda etapa foi realizada no início de agosto e reuniu cerca de 80 pessoas no Parque de Exposições Pouso do Tropeiro. A próxima etapa está marcada para o dia 31 e tem as inscrições abertas.

No segundo encontro do ciclo, foram realizadas duas palestras: “Melhoramento Genético e inseminação artificial em tempo fixo (IATF)”, com o médico-veterinário e professor da UFSC Vitor Braga Rissi, e “Controle de doenças: brucelose, tuberculose, raiva e aftosa”, com o médico-veterinário Ruan Bruno Rodrigues, da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de SC (Cidasc) .