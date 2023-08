Sicredi fortalece parceria com o desenvolvimento do RS na Expointer 2023

O Sicredi, uma das instituições que mais fomentam o agronegócio gaúcho, estará presente na 46ª Expointer, uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina, que acontece no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS) entre os dias 26 de agosto e 3 de setembro. “No campo e na cidade, o Sicredi tem o compromisso com os mais de 2,4 milhões de associados no Rio Grande do Sul que buscam, por meio de produtos e serviços financeiros, como o crédito, viabilizar o desenvolvimento de seus projetos. Neste sentido, estar presente na Expointer, espaço em que o produtor rural busca informação, tecnologia e troca de experiências para melhorar seus negócios, reforça nosso interesse genuíno de fomentar o desenvolvimento econômico gaúcho, uma vez que a feira é um importante espaço para a realização de negócios”, explica o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port.

Na edição de 2023, mais de 70 colaboradores da instituição atuarão durante os 9 dias nos três espaços do Sicredi no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil: áreas de máquinas e implementos, pecuária e no Pavilhão da Agricultura Familiar (PAF). “Assim como nos anos anteriores, a instituição se faz presente na Expointer em diferentes espaços para melhor atender às demandas, pois a atuação do Sicredi se dá em toda a cadeia produtiva do agronegócio. Ainda neste sentido e com o objetivo de sempre oferecer facilidade na experiência dos nossos associados, na feira deste ano, teremos opções mais digitalizadas para o recebimento dos pedidos de financiamento”, complementa Port.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 7 milhões de associados. Com presença nacional, o Sicredi conta com mais de 2.500 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros. No Rio Grande do Sul, o Sicredi reúne mais de 2,4 milhões de associados. A cobertura no RS alcança 96% dos municípios, totalizando mais de 650 pontos de atendimento.