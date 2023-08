EGR executa intervenções em 12 estradas do Rio Grande do Sul nesta semana

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) executa obras e intervenções em 12 estradas do Estado nesta semana. Entre segunda (28/8) e sexta-feira (1º/9), serão realizados diferentes trabalhos, incluindo a construção de viaduto e rotatórias, implantação de sinalização viária e execução de manutenção asfáltica, roçadas, limpeza de margens e tapa buracos.

O fluxo de trabalhadores e a operação de máquinas na pista podem ocasionar bloqueios de faixas e, consequentemente, lentidão ou retenção de veículos. Por isso, é importante que os usuários dirijam com prudência, atentos às sinalizações e aos limites de velocidade indicados nas rodovias.

De acordo com o diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Záchia, a empresa executa semanalmente o cronograma de obras para aprimorar a infraestrutura das rodovias. Essas intervenções fazem parte de um cronograma elaborado com o objetivo de aperfeiçoar os trechos estratégicos. “Qualificar as estradas é fator crucial para evitar acidentes e, ao mesmo tempo, viabilizar o fortalecimento dos setores produtivos que dependem de uma boa logística”, destaca.

Na regiãoMetropolitana de Porto Alegre,que inclui municípios doVale do Sinos, Paranhanae estradas que ligam aoLitoral, as equipes realizam reparos localizados entre o km 26 e o km 40 da ERS-239, entre Sapiranga e Parobé, além de roçadas e limpeza das margens na ERS-239, do km 13 ao km 15, em Novo Hamburgo, e do km 48 ao km 63, entre Parobé e Taquara.O serviço também será executado na ERS-115, do km 24 ao km 42, entre Três Coroas e Gramado; na ERS-020, do km 67 ao km 86, entre Três Coroas e São Francisco de Paula; na ERS-474, do km zero ao km 5, em Santo Antônio da Patrulha, e na ERS-040, do km 11 ao km 50, em Viamão.

Nas rodovias doVale do Taquari, as obras estão concentradas na pavimentação asfáltica da rotatória no km 27 da RSC-453, em Lajeado. Em outra frente de trabalho, a EGR atua na construção da segunda rótula, no km 29, também em Lajeado. Além disso, haverá trabalhos de roçada, limpeza das margens e conservação na ERS-128, do km 13 ao km 30, entre Fazenda Vilanova e Encantado; na ERS-129, do km 75 ao km 85, entre Encantado e Muçum; na ERS-130, do km 75 ao km 90, entre Lajeado e Arroio do Meio, e na RSC-453, do km 50 ao km 95, entre Estrela e Garibaldi.

Já naSerraeHortênsias, as equipes executam a colocação dos meios-fios e a pavimentação asfáltica das alças que dão acesso ao viaduto, localizado no km 36 da ERS-115, em Gramado. Na ERS-235, do km 23 ao km 24 (em Gramado) e do km 2 ao km 3 (em Nova Petrópolis), as equipes atuarão na implantação da sinalização horizontal com a pintura e a colocação de tachões refletivos. Roçada e limpeza de margens serão executadas na RSC-453, do km 50 ao km 95, entre Estrela e Garibaldi; na ERS-115, do km 24 ao km 42, entre Três Coroas e Gramado; na ERS-466, do km zero ao km 5, em Canela; e na ERS-020, do km 67 ao km 86, entre Três Coroas e São Francisco de Paula.

Confira a seguir a relação das frentes de trabalho, os trechos e municípios envolvidos.

Construção do viaduto de Gramado

ERS-115, no km 36, no Bairro Várzea Grande, em Gramado.

Execução de serviços no entorno do viaduto.

Construção de rotatórias em Lajeado

RSC-453, no km 27, em Lajeado.

RSC-453, no km 29, em Lajeado.

Manutenção no pavimento e reparos localizados

ERS-239, do km 26 ao km 40, entre Sapiranga e Parobé.

Sinalização

ERS-235, instalação de tachões e pintura no km 23 ao km 24, em Gramado.

ERS-235, instalação de tachões e pintura no km 2 ao km 3, em Nova Petrópolis.

Conservação, roçada e limpeza de margens

ERS-128, do km 13 ao km 30, entre Fazenda Vilanova e Encantado.

ERS-129, do km 75 ao km 85, entre Encantado e Muçum.

ERS-130, do km 75 ao km 90, entre Lajeado e Arroio do Meio.

RSC-453, do km 50 ao km 95, entre Estrela e Garibaldi.

ERS-239, do km 13 ao km 15, em Novo Hamburgo.

ERS-239, do km 48 ao km 63, entre Parobé e Taquara .

ERS-115, do km 24 ao km 42, entre Três Coroas e Gramado.

ERS-466, do km zero ao km 5, em Canela

ERS-020, do km 67 ao km 86, entre Três Coroas e São Francisco de Paula.

ERS-474, do km zero ao km 5, em Santo Antônio da Patrulha.

ERS-040, do km 11 ao km 50, em Viamão.

ERS-135, do km 14 ao km 30, entre Coxilha e Sertão.

Tapa-buracos

ERS-129, ERS-130 e ERS-135, em toda extensão da rodovia.