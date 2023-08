Governo anuncia duplicação da ERS-734 em Rio Grande e construção de ponte em São José do Inhacorá

A Expointer foi palco de dois anúncios importantes de obras rodoviárias para o Rio Grande do Sul, na manhã desta segunda-feira (28). Na Casa Branca, sede do governo no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, o governador Eduardo Leite e o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, assinaram a ordem de início da duplicação da ERS-734, do entroncamento com a BR-392 até o pórtico da entrada de Rio Grande, na Região Sul, com investimento de R$ 54,9 milhões. Na ocasião, também foi assinada a ordem de início de serviço para a construção da ponte sobre o Rio Lajeado Cachoeira, em São José do Inhacorá, no acesso à BRS-472, na Região Noroeste, com investimento de R$ 3,7 milhões.

Leite destacou a importância dos investimentos em infraestrutura e o impacto positivo que causam na competitividade do Estado.“De 2021 para cá, já investimos cerca de R$ 2 bilhões em infraestrutura. O resultado se expressa no ranking da competitividade dos estados, em que o Rio Grande do Sul subiu nove posições no item qualidade das estradas, em um levantamento feito pela Confederação Nacional dos Transportes. Fizemos um investimento pesado e seguimos trabalhando nesta direção, porque sabemos o que isso representa para os municípios e regiões”, destacou o governador.

A duplicação da ERS-734 tem previsão de conclusão no final de 2024 e deve proporcionar um deslocamento mais rápido e seguro aos usuários pelo principal acesso ao município de Rio Grande. A obra também contribui para qualificar o deslocamento cicloviário e o transporte urbano municipal.

“É uma obra importantíssima para Rio Grande. E como diz o governador: obra que começa, é obra que termina. Toda a equipe da Secretaria de Logística e Transportes e do Daer trabalhou de maneira incansável para que a obra tivesse prosseguimento”, destacou Costella.

“Essa duplicação, certamente, resultará em desenvolvimento econômico e maior mobilidade para a região. A expectativa é que, nesses próximos meses, após o inverno, a empresa possa acelerar os trabalhos, abrindo inclusive novas frentes de serviço, para entregarmos logo essa obra tão esperada pela região", afirmou odiretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (Daer), Luciano Faustino.

O prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, falou sobre a expectativa da população da cidade em relação à obra. “São mais de 30 anos de espera, um sonho de muito tempo. Uma obra que dará mais fluidez ao trânsito e segurança aos motoristas, além de facilitar o acesso ao aeroporto, à universidade e a novos investimentos que estão se instalando na cidade. Vamos acompanhar e monitorar para que seja cumprido o cronograma e a obra seja concluída até o final do ano que vem”, afirmou Branco.

Construção da ponte é progresso para o futuro da cidade

A construção da ponte sobre o Rio Lajeado Cachoeira é a última etapa da obra de acesso ao município de São José do Inhacorá, que já tem pavimentação em quase toda a sua extensão. O prefeito da cidade, Gilberto Pedro Hammes, destaca que o anúncio do governo do Estado é um progresso para o futuro da cidade.

“Estamos na expectativa há anos pela conclusão deste acesso. Esse anúncio mostra a dedicação do governo em diminuir o número dos municípios sem acesso asfáltico. São José do Inhacorá está em franco desenvolvimento, é um município que atrai muitos visitantes para o turismo religioso, que também será beneficiado pela construção da ponte”, destaca o prefeito.

Hoje, no local, existe apenas uma ponte de madeira. Com a obra, indústrias da região serão beneficiadas, pois utilizam o trajeto para escoar a produção de empresas das cidades próximas.

“É mais um acesso municipal a ser concluído. O Estado está dando continuidade a um projeto iniciado lá atrás, para que nenhum município fique sem acesso asfáltico. Estamos trabalhando para que, até o fim do governo, todos os acessos que ainda não estão concluídos estejam em obras”, destaca Juvir Costella.