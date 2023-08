Flamengo de São Pedro conquista mais uma vitória no Gauchão Feminino

No último domingo, dia 27 de agosto, o Flamengo de São Pedro obteve mais um triunfo no Campeonato Gaúcho Feminino. As Gurias do Yucumã enfrentaram o Elite no Estádio Bertholdo Christmann, em Ijuí, e saíram vitoriosas com um placar de 2 a 0. Os gols foram marcados por Renata aos 25 minutos do primeiro tempo e por Camila aos 17 minutos da segunda etapa. O confronto correspondeu à 5ª rodada da fase classificatória.

Durante o jogo, a zagueira Ana Júlia do Flamengo sofreu um impacto forte no alambrado do estádio e teve que deixar o campo em uma ambulância. No entanto, o clube assegura que a atleta está em boas condições e não sofreu fraturas no braço.

Com essa vitória, as Gurias do Yucumã se mantiveram na segunda posição da tabela, acumulando 12 pontos, três a menos que o líder Juventude, que possui 15 pontos. No próximo domingo, dia 3 de setembro, o Flamengo de São Pedro receberá o Vidal Pro no estádio do Miraguai, em Tenente Portela, às 15h, para mais um desafio no campeonato.

