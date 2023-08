Vice-governador inaugura acesso asfáltico a distrito histórico em General Câmara

O vice-governador Gabriel Souza participou neste sábado (26/8), em General Câmara, na região Carbonífera, da entrega oficial da pavimentação asfáltica da via pública Ivalino José Moreira, entre a ERS-244 e a vila de Santo Amaro do Sul. Com cerca de 4,5 quilômetros de extensão, a obra que consolida o acesso asfáltico ao distrito histórico do município contou com investimentos do governo do Estado, no valor de R$ 927 mil, por meio do programa Avançar no Turismo, além de recursos da prefeitura e do governo Federal.

“Este asfalto não representa somente mais segurança, melhor trafegabilidade e conforto. A entrega desta obra, tão esperada pelos moradores, impulsiona o turismo e irradia o desenvolvimento desta localidade de 270 anos, que foi um dos primeiros povoados de colonização açoriana do Estado”, destacou o vice-governador. Gabriel pontuou ainda que o distrito abriga uma riqueza cultural importante para o Estado. “Um belo local que agora ganha um incentivo para que os turistas possam conhecer um pouco mais da história da nossa gente”, completou.

Santo Amaro do Sul foi um dos primeiros povoados a receber imigrantes açorianos do Rio Grande do Sul. Atualmente, é conhecido no cenário nacional por suas belezas arquitetônicas, construídas pelos colonos açorianos. O conjunto histórico da cidade, formado pela praça e mais 14 prédios, foi tombado pelo Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 1998, e é um ponto vivo de retorno à história de colonização do país.

O prefeito de General Câmara, Helton Barreto, agradeceu o apoio dos governos estadual e federal para viabilizar a conclusão da pavimentação. “Construímos a muitas mãos a conclusão deste acesso. Por isso, faço questão de ressaltar que a gente tem o poder de transformar o lugar onde a gente vive, onde a gente governa. Este é um exemplo do trabalho em conjunto”, afirmou.

“A união faz a força. E foi exatamente isso que possibilitou que a obra pudesse ser entregue à comunidade”, acrescentou osecretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo. Ele ressaltou ainda que o local tem um potencial turístico importante e que melhores condições de acesso trarão mais desenvolvimento e oportunidades de trabalho e renda para a população da região.

