Mariana D'Andrea é campeã mundial de halterofilismo paralímpico

A paulista Mariana D'Andrea sagrou-se campeã no Mundial de Halterofilismo, na manhã deste sábado (26) – no horário de Brasília –, em Dubai (Emirados Árabes).

A atleta, que já havia conquistado a medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2021 e a prata no Mundial de Tbilisi (Geórgia) na categoria até 73 quilos (kg), quebrou dois recordes do Mundo e o recorde das Américas na categoria até 79 kg e ficou com o ouro.

Na primeira tentativa, ela levantou 141 kg. Na sequência, tentou 146 kg e teve êxito. E, na última oportunidade, colocou 151 kg na barra e também levantou com sucesso.

As disputas nos Emirados Árabes seguem até 30 de agosto. O evento conta com 495 atletas de 78 países. Antes da medalha da paulista, o Brasil já havia conquistado o bronze na categoria adulta e outra de ouro, entre os juniores, ambas com a mineira Lara Lima. A Seleção Brasileira é composta de 23 halterofilistas, de 12 estados.