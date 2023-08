Governador participa da abertura do 32º Encontro Estadual dos Procuradores do Estado

Leite disse que reformas profundas ocorreram no Estado com o apoio da procuradoria, que dá suporte no arcabouço jurídico -Foto: Gustavo Mansur/Secom

O governador Eduardo Leite participou, na noite de sexta-feira (25/8), da abertura do 32º Encontro Estadual dos Procuradores do Estado, no Hotel Serrazul, em Gramado. O evento é promovido pela Associação dos Procuradores do Estado do RS (Apergs).

Em sua fala, Leite destacou a importância do trabalho realizado pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE) na viabilização de iniciativas do governo para garantir políticas públicas.

“Fizemos reformas profundas no Estado nos últimos anos e prosperamos nessas ações porque tivemos sempre ao nosso lado a qualidade da nossa procuradoria, que nos dá suporte no arcabouço jurídico e institucional”, disse. “Sou muito grato, não apenas como governador, mas como cidadão gaúcho, porque todas essas ações que empreendemos foram na direção de poder reestruturar a máquina pública para sustentar políticas públicas importantes para a sociedade, que fazem a diferença na ponta.”

O procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, falou sobre o papel da advocacia pública. “Nosso papel é defender aquilo que as urnas aprovaram para que esse resultado seja efetivo na vida das pessoas. Desejamos que cada vez mais tenhamos advogados públicos formados com esta consciência de efetiva concretização e apoio ao poder Executivo para a organização das políticas públicas”, pontuou.

A cerimônia também marcou o encerramento do 10º Congresso Internacional Revisitando o Direito Público, que teve como tema “O futuro da advocacia pública – relações governamentais e sociedade contemporânea entre o público e o privado”.