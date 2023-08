Programa Funarte Retomada 2023: prazo de inscrições é prorrogado

A Fundação Nacional de Artes,vinculada ao Ministério da Cultura (MinC),prorrogou o prazo de inscrições para os cinco editais do Programa Funarte Retomada 2023. As inscrições podem ser realizadas até o dia 4 de setembro de 2023, segunda-feira.

Cada um dos processos de seleção do mecanismo destina R$ 3,6 milhões a projetos artísticos/culturais de todas as regiões do Brasil, em um investimento de R$ 18 milhões. As propostas podem estar correlacionadas aos seguintes campos: criação; formação; pesquisa e reflexão; residência e intercâmbio; e, ainda, preservação de acervos e memória. Os editais incluem três modalidades de fomento, conformeo porte de cada iniciativa: R$ 150 mil, R$ 100 mil e R$ 50 mil.

Para atender a um público diverso, a linha de incentivo do Programa Funarte Retomada é aberta a pessoas físicas maiores de 18 anos, pessoas jurídicas de direito privado “de natureza cultural” e microempreendedores(as) individuais (MEI). Além disso, nos programas da Funarte está prevista reserva de recursos para pessoas negras, indígenas e/ou com deficiência.

O Programa Funarte Retomada 2023 integra uma série de medidas adotadas pela atual gestão da entidade – iniciada neste ano.A primeira etapa conta com R$ 52 milhões. O total previsto pelo MinC é de R$ 100 milhões para a reconstrução da Política Nacional das Artes – uma das prioridades da atual gestão do Ministério, conduzida pela Funarte. A Fundação lançou mais cinco programas este ano – informações na páginaEditais 2023(link abaixo).

Entre as novas medidas também estão incluídas:uma reestruturação organizacional; ações direcionadas a uma participação social maior nas políticas públicas; e novas formas de ocupação dos espaços artísticos da instituição; entre outras.

A portaria de prorrogação do prazo de inscrições foi publicada no Diário Oficial da União, no dia 25 de agosto de 2023.

Mais informações sobre os editais do Funarte Retomada podem ser acessadas nos links abaixo:

Funarte Retomada 2023 – Artes Visuais

Funarte Retomada 2023 – Circo

Funarte Retomada 2023 – Dança

Funarte Retomada – Teatro

Funarte Retomada – Música

Guia de leitura simplificada dos editais

A instituição também disponibilizou oGuia de Leitura Simplificada -Programa Funarte Retomada 2023.Ele explica como propor um projeto em um dos editais. A publicação tem duas versões: uma em texto e outra em vídeo:

Perguntas e respostas frequentes

A Funarte publicou o documentoPerguntas e Respostas Frequentesdo Programa Funarte Retomada 2023. O texto fornece esclarecimentos relativos às principais dúvidas sobre os editais, recebidas pela Fundação. O conteúdo é aplicável a todos os processos de seleção. Acesse as perguntas e respostas frequentes aqui.

