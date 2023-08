Governo do Estado apoia parceria inédita para levar empresas catarinenses ao Canadá

Uma parceria inédita entre Santa Catarina e o Canadá foi anunciada durante o Startup Summit 2023, em Florianópolis, nesta quinta-feira (24). Com apoio do Governo do Estado, a Associação Catarinense de Tecnologia (Acate) abriu uma filial no país norte-americano para facilitar a internacionalização de empresas catarinenses e atrair negócios canadenses ao Estado.

Na prática, Santa Catarina agora tem um espaço físico e um CNPJ no Canadá, país que tem uma das maiores aceleradoras de startups do mundo, conforme explica o vice-presidente de internacionalização da Acate, Henrique Bilbao. Essa é a maior parceria que o Estado já fez com outro país.

“Por meio dessas parcerias, fazemos com que o empreendedor tenha um local físico para trabalhar e consiga fazer networking. Isso abre muitas portas”, destaca Bilbao, que também mora no Canadá.

A nova parceria possibilita que uma empresa catarinense tenha simultaneamente uma base fora, e que empresas do exterior tenham também uma base no Estado. Conforme o secretário de Articulação Internacional do Governo de Santa Catarina, Juliano Froehner, com isso, as companhias poderão explorar o desenvolvimento do que é chamado de “produto global” — que atende todos os mercados.

“Ao desenvolver qualquer tecnologia aqui, para você aplicar esse mesmo produto em outro país, você vai ter que entender a mentalidade desse outro mercado, o que o cliente quer, pra ver se ele vai comprar de você. Às vezes um produto pode ser sucesso em um local, mas lá fora não é, e vice versa. Ao ter mais de uma base, você se força, como empreendedor, a olhar para qual é um produto global, como ele vai ser desejado no planeta inteiro”, explica o secretário.

Foto: Reprodução/Secom SC

SC como referência em internacionalização

Desde 2022, a internacionalização virou prioridade para o setor de tecnologia em Santa Catarina. Por meio de diversas parcerias, o Estado ampliou a sua presença em países como Estônia, Canadá, Colômbia e China, além dos Estados Unidos, onde já existe parceria com um hub de Boston desde 2018.

Além do Canadá, representantes de, pelo menos, oito países vieram a Florianópolis para o Startup Summit 2023: Alemanha, Holanda, Portugal, China, Reino Unido, Israel, Estados Unidos e Emirados Árabes. Durante o evento, também foi anunciada a abertura de um hub de inovação de Santa Catarina na Alemanha.

“Ao trazer empresas do Canadá, Alemanha, Reino Unido, entre outros países, você torna Santa Catarina referência em internacionalização”, destaca o secretário de Articulação Internacional do Estado, Juliano Froehner.

Com informações da Acate