Hospital Regional de Joinville atinge altos indicadores de boas práticas em avaliação da Anvisa

O Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, de Joinville, alcançou 95% na Avaliação Nacional de Práticas de Segurança do Paciente de 2022, realizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Assim, a unidade integra a Lista Positiva dos serviços notificantes de eventos adversos assistenciais sobre segurança do paciente no Sistema de Notificação de Vigilância Sanitária (Notivisa), como de alta conformidade.

O relatório é elaborado anualmente pela Anvisa para hospitais com leitos de terapia intensiva. O instrumento avalia 21 indicadores de estrutura e processo (baseados na RDC n° 36/2013) e categoriza os serviços como de baixa (0% a 33%), média (34% a 66%) ou alta conformidade (67% a 100%).

Esta iniciativa permite um diagnóstico das práticas de segurança do paciente na instituição, que podem guiar ações para prevenir a ocorrência de eventos adversos assistenciais. O documento consiste em uma importante estratégia para a promoção da cultura da segurança do paciente, uma vez que enfatiza a gestão de riscos, o aprimoramento da qualidade e a aplicação das boas práticas em serviços de saúde.

A diretora do Hospital Regional de Joinville, Aldilete Fantuci, agradeceu a todos os profissionais pelo resultado alcançado. “Essa avaliação de prática de segurança do paciente é de suma importância para o hospital e nos faz refletir e avaliar nossos pontos críticos e de melhorias no processo. Esse resultado nos deixa muito orgulhosos , felizes e cientes que realmente estamos no caminho certo buscando cada vez mais qualificar a nossa assistência aos nossospacientes”.

