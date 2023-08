Vila Velha (ES) recebe nova edição do Festival Formemus 2023

Entre os dias 30 de agosto e 2 de setembro, o Titanic (Biblioteca Pública Municipal), localizado na Praça Duque de Caxias, em Vila Velha, no Espírito Santo (ES), recebe o Festival Formemus 2023. O festival, contemplado com o Prêmio Funarte Festivais de Música 2021, é considerado um dos mais importantes eventos do mercado da música e da indústria criativa brasileira. Shows, painéis, palestras,pitching, showcases, mostras fotográficas e de videoclipes, e rodada de negócios estão entre as atrações. A entrada é gratuita.

O painel de estreia “O novo momento do fomento cultural no Brasil. Políticas públicas e privadas de circulação e ocupação cultural pelos palcos brasileiros”, no dia 31 de agosto, às 13h30, conta com a participação da diretora de Música da Fundação Nacional de Artes - Funarte, Eulícia Esteves. Deste painel, também participam nomes como Fabrício Noronha, secretário da Cultura do Espírito Santo; Victor D’Almeida, gerente de Cultura da Oi Futuro; Sara Loiola, responsável pelo Festival Yalodê (DF) e presidenta da Associação Brasileira de Festivais Independentes (Ibrafin), entre outros.

Segundo os organizadores, o evento pretende incentivar discussões sobre a importância da difusão musical, oferecendo oportunidades para músicos, produtores e artistas. Ao final, além dos showcases, teremos shows de André Prando, Bia Nogueira, e Tiê com Thomas Roth, celebrando a música independente produzida em diversos estados brasileiros. “É de fundamental importância que jovens artistas possam participar e entender como o mercado da música funciona, e sobretudo que eles se sintam parte desse processo de crescimento em suas carreiras. A ação é mais do que um apoio, é um compromisso com a diversidade e a inclusão”, explica Simone Marçal, diretora do projeto.

“A música sempre esteve ao lado da inovação e da tecnologia e, apesar de vivermos em um mundo cada vez mais online, as conexões orgânicas se elevaram em valor e importância na nossa sociedade”, afirma Daniel Morelo, também diretor do Formemus. E acrescenta: “O festival permite que essas conexões com pessoas, muitas vezes impossíveis de acessar fora desse contexto de conferência, aconteçam. E essas atrações, tanto de conteúdo formativo, quanto de formação de público, estão realmente qualificadas. Temos convidados e atrações de 14 estados espalhadas durante o evento”, afirma o diretor.

Programação:

Dia 30 de agosto (quarta-feira)

Horário: 14h -Pitchingmusical (agenda exclusiva e fechada para artistas selecionados)



Conferência Municipal de Cultura de Vila Velha

Horário: 13h às 18h

Local:Titanic

Dia 31 de agosto (quinta-feira)

Horário: 12h às 18h10



Credenciamento

Mostra fotográfica



Auditório

13h20 - Abertura oficial



13h30 às 14h50 -“Painel 1 - O novo momento do fomento cultural no Brasil. Políticas públicas e privadas de circulação e ocupação cultural pelos palcos brasileiros”

Participantes:Cintia Coelho Dias, Comunicação da ES Gás; Eulícia Esteves, diretora de Música da Funarte; Fabrício Noronha, secretário da Cultura do Espírito Santo (Secult ES); Luiza Morandini, do Instituto EDP; Murilo Albuquerque, do Banco do Nordeste, e Victor D’Almeida, gerente de Cultura da Oi Futuro. Mediação: Sara Loiola, do Festival Yalodê (DF) e presidenta da Abrafin.

15h às 16h30 -“Painel 2 – O desenvolvimento de uma carreira musical de longo prazo”

Participantes: Alec Haiat, artista da Habro Music (SP); Fernanda Takai, artista e diretora da Vogal UBC (MG); Manno Goés, artista e diretor de Comunicação UBC (BA), e Tiê, artista e diretora da Abramus (SP). Mediação: Gustavo Anitelli, empresário do setor cultural (SP).

16h40 às 18h10 - “Painel 3 - O que a indústria fonográfica procura em um artista e o que ela pode fazer por ele?”

Participantes: Iasmine Amazonas, da ONErpm; Manuela Chulam, da The Orchard, e Veronica Pessoa, da Altafonte. Mediação: Renata Gomes, da Ingrooves Brazil.

Sala Nara Leão

14h às 16h - Rodada de Negócios Funarte

16h20 - Palestra Abramus “Direito Autoral no Ambiente Digital”, com Ricardo Rios, da Abramus Digital

Área externa

18h - Formemus FM

18h30 – Showcase, com BiaB (RJ)

19h - Mostra de videoclipes

19h20 – Showcase, com Eloá Puri (ES)

19h50 - Mostra de videoclipes

20h10 – Showcase, com Dona Iracema (BA)

20h40 - Mostra de videoclipes

21h – Showcase, com Lordose Pra Leão (ES)

21h30 - Mostra de videoclipes

21h50 – Show de André Prando (ES)

Dia 1º de setembro (sexta-feira)

Horário: 13h às 18h

Credenciamento

Mostra fotográfica

Auditório

14h às 16h -“Painel 4 – O poder da música na televisão!”

Participantes: Adriana Ramos, da Universal Music Publishing; Juliana Medeiros, da Rede Globo; Thomas Roth, do SBT, e Torcuato Mariano, produtor musical. Mediação: Cris Falcão, da Ingrooves Brazil.

16h15 às 18h15 -“Painel 5 - A curadoria, a ambição e a função de um festival na formação musical do público brasileiro”

Participantes: Adriano Saito, do Festival Saravá (SC); Eli Moura, do Festival Convida (DF); Gabriel Caixeta, do Festival Timbre (SP); Gilmar Dantas, do Festival Suíça Bahiana (BA); William Mendonça, do Festival Noites Brasileiras e Ecléticos Livre Festival (CE). Mediação: Ana Morena, do Festival DoSol (RN).

Sala Nara Leão

14h às 16h - Rodada de Negócios Funarte

16h30 -Palestra “Inteligência Artificial – Ferramenta de criação ou um novo e incansável arrecadador de Ecad?”, com Fábio Geovane e Manno Goés, da UBC.

Área externa

18h - Formemus FM

18h30 - Showcase, com Bárbara Greco (ES)

19h - Mostra de videoclipes

19h20 - Showcase - Kael Stn (ES)

19h50 - Mostra de videoclipes

20h10 – Showcase, com Nobat (MG)

20h40 - Mostra de videoclipes

21h00 – Showcase, com Tequilla Bomb (AL)

21h30 - Mostra de Videoclipes

21h50 - Show de Bia Nogueira (MG)

Dia 2 de setembro (sábado)

Horário: 13h às 18h30

Credenciamento

Mostra fotográfica

Auditório

14h às 16h -“Painel 6 - Palcos Permanentes - Modelos de negócio de casas de shows pelo Brasil”

Participantes:Ana Morena, do Combo DoSol (RN); Leo Moraes, da A Autêntica (MG); Saulo Simonassi, do Pub 426 (ES);Sullivan Silva, da A Selva (ES), e Ygor Álexis, da Casa Rockambole (SP). Mediação: Daniel Morelo, da Formemus (ES).

16h às 18h -“Painel 7 – Os infinitos caminhos da profissionalização musical”

Participantes: Amanda Souza, da Manager (SP); Laura Bahia, da Abramus (SP); Marcelo Coelho, músico (ES); Monique Dardenne, da WME (SP), e Pena Schmidt, do #listadaslistas (SP). Mediação: Bia Nogueira, do Festival Imune (MG).

Sara Nara Leão

13h40 às 15h10 -Masterclass “Produzindo na Música”, com Amanda Souza, da Manager (EUA)

15h20 às 16h50 - Palestra “Seu sonho pergunta por você todos os dias”, com Bruno Caliman, músico e compositor.

17h às 18h30 -“Da composição ao clipe - Direito autoral, cadastros e distribuição de receitas - o básico que você precisa saber para garantir os seus direitos”, com Pamella Gachido, da Pedra Onze (SP).

Área externa

18h - Formemus FM

18h30 – Showcase, com Daniel Silva (ES)

19h - Mostra de videoclipes

19h20 – Showcase, com Chorou Bebel (ES)

19h50 - Mostra de videoclipes

20h10 – Showcase, com Iuna Falcão (MA)

20h40 - Mostra de videoclipes

21h00 – Showcase, com SandyAlê (SE)

21h30 - Mostra de videoclipes

21h50 – Show de Tiê e Thomas Roth (SP)



Serviço:

Festival Formemus 2023

Dias: 30 de agosto a 2 de setembro | Horário: a partir das 13h

Atenção: 30 de agosto é fechado somente para artistas selecionados

Informações sobre credenciamento gratuito e ações do festival, aqui



Local:Titanic (Biblioteca Pública Municipal de Vila Velha)

Praça Duque de Caxias|Rua Sete de Setembro, Centro - Vila Velha (ES)

Projeto contemplado com o Prêmio Funarte Festivais de Música 2021