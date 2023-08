Wilians Araújo é ouro no judô dos Jogos Mundiais da IBSA

O brasileiro Wilians Araújo conquistou, nesta quinta-feira (24), a medalha de ouro da categoria peso-pesado (acima de 90 kg) para atletas J1 (cegos totais) do segundo dia da competição de judô paralímpico que está inserida nos Jogos Mundiais da Federação Internacional de Esportes para Cegos (IBSA, na sigla em inglês), em Birmingham (Inglaterra).

“É a concretização de um trabalho. Este título faltava lá em casa, eu nunca havia sido campeão dos Jogos Mundiais. Sou muito grato ao meu sensei Antônio, ao Jaime, ao Garcia e a toda a comissão técnica da CBDV [Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais], que me ajudou demais nos treinamentos. É muito bom estar no ponto mais alto do pódio. É um ensaio para o ano que vem [os Jogos Paralímpicos de Paris], e o sonho da medalha de ouro paralímpica está muito vivo dentro de mim”, declarou Wilians.

Na grande decisão o paraibano de 31 anos de idade superou Ilham Zakiyev, do Azerbaijão, que tem quatro medalhas paralímpicas no currículo. O triunfo foi garantido com um ippon logo no início do combate.

Além da mealha dourada de Wilians Araújo, o Brasil garantiu nesta quinta duas pratas - com Arthur Silva (até 90 kg, categoria J1) e Rebeca Silva (acima de 70 kg, categoria J2, de baixa visão) - e quatro bronzes - com Brenda Freitas (até 70 kg, categoria J1), Érika Zoaga (acima de 70 kg, categoria J1), Marcelo Casanova (até 90 kg, categoria J2) e Meg Emmerich (acima de 70 kg, categoria J2).