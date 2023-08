Funarte MG recebe 1º Seminário Temático para Salvaguarda da Capoeira

A Funarte MG, regional da Fundação Nacional de Artes no Centro da capital mineira, recebe o 1º Seminário Temático para a Salvaguarda daCapoeira de Belo Horizonte, de 24 a 27 de agosto. O objetivo do evento é refletir sobre a salvaguarda e as condições para o registro da capoeira como patrimônio imaterial da cidade.

O seminário reunirá mestras e mestres, praticantes e estudiosos, acadêmicos e populares, para debater a capoeira em seus aspectos histórico e cultural.

O Seminário é realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o Fórum da Capoeira de Belo Horizonte e a Associação Cultural e Artística Ouro Negro. Conta com apoio da Funarte, do Iphan e do Instituto Cultural Minas Bahia para Capoeira.



1º Seminário Temático para Salvaguarda da Capoeira

De 24 a 27 de agosto

Local: Funarte MG

Rua Januária, 68, Centro, Belo Horizonte (MG)