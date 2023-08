Expointer conta com trabalho integrado das forças de segurança do Estado

A 46ª edição da Expointer contará com o trabalho integrado das forças de segurança do Estado, com a participação do efetivo da Polícia Civil (PC), Brigada Militar (BM), Corpo de Bombeiros Militar (CBMRS), DetranRS e Instituto-Geral de Perícias (IGP). O evento será realizado entre 26 de agosto e 3 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

A Polícia Civil conta com um posto localizado dentro do parque, que funcionará 24 horas. No local, serão registradas ocorrências e oferecidas orientações a expositores e visitantes, além das demais atividades administrativas. Além disso, a Polícia Civil participará de diferentes painéis, discutindo sobre segurança no meio rural, e lançará novos serviços digitais no evento.

A Brigada Militar atuará nas áreas de interesse operacional, com o policiamento ostensivo feito a pé, em motocicletas, em viaturas e na Base Móvel Comunitária. Policiais militares da cavalaria e o expediente administrativo da companhia da BM localizada no parque também estão empregados durante a Expointer. No evento, será realizada a escolinha de trânsito do Comando Rodoviário, além de entrega de materiais sobre o Agosto Lilás, exposição do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) e apresentação da banda da Brigada Militar. Os servidores do IGP estarão de prontidão para atendimento de ocorrências, prestando apoio às equipes da BM e PC.

O Corpo de Bombeiros Militar estará presente com uma guarnição de combate a incêndios, exclusivamente para o evento. Também haverá um estande institucional na feira, com demonstração do portfólio de serviços e exposição de viaturas. Além das ações de combate e prevenção de incêndio, o CBMRS prestará atendimento de primeiros socorros e esclarecerá dúvidas sobre licenciamentos e guarda-vidas civis. Haverá, ainda, a participação dos cães bombeiros, que desempenham um papel decisivo nas operações de resgate.

O DetranRS participará em um estande localizado no Pavilhão do Comércio, espaço onde serão apresentadas as atividades mais relevantes do órgão. Entre elas, a Escola Pública de Trânsito, a Balada Segura, a Ouvidora Geral e o Peça Legal. Além disso, será realizado o lançamento oficial da campanha educativa de trânsito “Pare de usar desculpas, use o cinto no banco de trás”. A ação promove a conscientização sobre a necessidade e a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança no banco traseiro dos veículos. Haverá também um simulador de capotamento, no qual os visitantes do estande poderão experimentar os efeitos e impactos de um veículo ao capotar, reforçando a importância dos equipamentos de proteção no trânsito.