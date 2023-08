Ampliação das relações entre SC e EUA pauta visita da cônsul-geral ao governador Jorginho Mello

Foto: Roberto Zacarias / Secom

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, recebeu em sua residência oficial, a Casa d’Agronômica, a cônsul-geral dos Estados Unidos em Porto Alegre, Carrie Muntean. A reunião começou por volta das 17h de terça-feira, 24, e o objetivo foi reforçar uma aproximação estratégica entre Estado e os EUA.

“Os Estados Unidos são um dos principais compradores dos nossos produtos de excelência produzidos em Santa Catarina por isso é um prazer receber essa visita. Nós temos que conversar ainda mais. Porque podemos avançar em muitas áreas, em especial quando envolvemos inovação e avanços tecnológicos”, disse o governador Jorginho Mello.

Esta foi a primeira visita da nova cônsul-geral dos EUA em Porto Alegre a Santa Catarina. O encontro com o governador foi um pedido para que ela se apresentasse. “Queremos reafirmar o interesse dos EUA em manter e expandir as relações bilaterais com SC em áreas chave, como meio ambiente, economia e investimentos, educação e cultura, e cooperação em defesa e segurança”, disse a cônsul-geral.

O secretário de Articulação Internacional, Juliano Froehner, acompanha desde o início do ano os trabalhos de aproximação e explica os próximos passos: “Envolve um protocolo de intenções a ser assinado com a Embaixada dos Estados Unidos e uma aproximação muito mais efetiva para a internacionalização, ou seja, para que as empresas catarinenses consigam acessar o mercado americano e para que as empresas americanas consigam se estabelecer em Santa Catarina com facilidade e com segurança jurídica”.

Balança Comercial

Os EUA são um parceiro estratégico no comércio exterior para as empresas catarinenses. O país foi o principal destino das exportações realizadas por Santa Catarina em julho. A lista de produtos inclui: obras de carpintaria para construções, partes de motor, motores elétricos, móveis, madeira e gelatina. O país recebeu sozinho 17% de tudo que SC exportou no mês passado.

De janeiro a julho deste ano, o estado exportou US$ 967 milhões para o país americano e os EUA foram o destino de 14% de tudo que foi exportado, atrás apenas da China.

Nas importações, os EUA são o segundo país com mais relações comerciais com SC. Vem do país 7,5% de todas as importações que chegam ao Brasil pelos cinco portos catarinenses. O país também fica atrás apenas da China nesse quesito. SC importou US$ 1,2 bilhão dos Estados Unidos de janeiro a julho de 2023, produtos que chegam pelo estado e depois são distribuídos para abastecer várias outras unidades da federação brasileira.

A cônsul-geral

Carrie Muntean chegou ao Brasil para assumir o cargo de cônsul-geral do Consulado dos Estados Unidos em Porto Alegre em julho de 2023. Ela é oficial de carreira do corpo diplomático do Departamento de Estado. Antes de ser designada para o posto em Porto Alegre, Carrie foi vice-diretora do Escritório de Assuntos Centro-Americanos do Departamento de Estado. Ela também foi diretora de uma equipe dedicada a ampliar a cultura de liderança, gestão e inovação dentro do Departamento de Estado.

Entre suas atribuições mais recentes no exterior estão cônsul-geral dos EUA em Managua, capital da Nicaragua, e posições em Moscou, Londres, Luanda e no Panamá. Carrie fala português, espanhol, e um pouco de russo.