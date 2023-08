Agência realiza Jornada de Capacitação com foco em membros dos comitês de bacias durante o 25º ENCOB

Na manhã desta segunda-feira, 21 de agosto, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) participou da abertura da Jornada de Capacitação, que acontece no 25º Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas (ENCOB), em Natal (RN). Oficina sobre o jogo AkauANA, instrumentos de gestão das águas e a interface entre a Política Nacional de Recursos Hídricos e outras políticas públicas serão temáticas abordadas pela instituição. A Jornada é realizada para apresentar ferramentas metodológicas para a atuação dos comitês de bacias, fortalecer esses colegiados que funcionam como “parlamentos das águas”, entre outros objetivos.

Na abertura da Jornada, a Agência foi representada pelo diretor Mauricio Abijaodi; pelo superintendente de Apoio ao SINGREH e às Agências Infranacionais de Regulação de Saneamento Básico, Humberto Gonçalves; e pela superintendente adjunta dessa área, Renata Maranhão. Também participaram da solenidade o coordenador do Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas (FNCBHs), Luis Carlos Silva; e o secretário de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte, Paulo Varella.

O primeiro bloco da Jornada abordou os instrumentos de gestão das águas com sessões específicas sobre: planos de recursos hídricos e enquadramento, cobrança pelo uso da água e arranjos institucionais, outorga de direito de uso de recursos hídricos, sistemas de informações sobre recursos hídricos, monitoramento hidrológico para gestão integrada das águas e fiscalização responsiva.

Em 22 de agosto, o segundo bloco da Jornada abordará as interfaces entre a Política Nacional de Recursos Hídricos e outras políticas públicas. No decorrer das sessões sobre água e meio ambiente, será realizada a oficina do jogo AkauANA, que visa a discutir a educação ambiental na escola por meio de uma ação prática. Mudança do clima, água e saneamento, regulação dos serviços hídricos e operação de sistemas hídricos e prevenção de eventos críticos serão alguns dos pontos discutidos durante a Jornada de Capacitação.

Na quarta-feira, 23 de agosto, durante a manhã, ocorrerá o terceiro bloco da Jornada com a abordagem de temas transversais. Nas sessões serão discutidos os indicadores de governança, adaptação e desenvolvimento; a (edu)comunicação e mobilização social; água e gênero; alocação de água e gestão de conflitos; água e juventude; e papéis dos entes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) e formas de apoio aos colegiados de recursos hídricos.

