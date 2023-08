Governo do Estado intermedia painel sobre internacionalização no Startup Summit

Foto: Acate

O Startup Summit 2023 abordará na próxima quinta-feira, 24, a internacionalização de empresas e apresentará cases durante o painel “From Local to Global – Insigths from Nerherlands, Germany, and International Players”, às 17h10, no CentroSul, em Florianópolis. Como intermediador, representando o Governo do Estado, o secretário de Articulação Internacional (SAI), Juliano Froehner, afirma que esta será uma excelente oportunidade para trocar conhecimentos, aproximar parceiros para impulsionar as startups, além de atrair novos investimentos ao Estado.

“Neste painel, contaremos com parceiros da Alemanha e Holanda para apresentarem importantes insigths que trilharam o caminho do sucesso, em âmbito nacional e internacional”, destaca Froehner. Segundo ele, os painelistas a se apresentarem são Rodrigo Mendes, da uGlobally; Raphael Zeller, da German Entrepreneurship GmbH; além de Nathália Verruck Tortola, do Sebrae/SC.

A holandesa uGlobally é uma empreendedora internacional que tem como meta romper as barreiras da internacionalização. Desde 2016, auxiliou cerca de 200 clientes de mais de 35 países a entrar em novos mercados, por meio de cursos, missões empresariais, workshops, sessões de coaching e recursos online.

Já a German Entrepreneurship atua em programas direcionados junto a startups europeias e internacionais e conta com mais de 500 projetos de inovação concluídos, de treinamento em inovação até aceleradores corporativos. Desde 2008, orientou mais de 1.600 startups com sua rede global de especialistas. A empresa alemã tem escritórios em Munique, Berlim, Düsseldorf, Cingapura, Tóquio, Vale do Silício, Boston e Nova York, e opera com parceiros próximos localizados na Índia e na Coreia do Sul.

Durante o evento, realizado de quarta, 23, a sexta-feira, 25, as startups terão acesso a diversas dicas de como se internacionalizar e quais caminhos seguir através de palestras e do contato com atores importantes do ecossistema internacional como a uGlobally e a German Entrepreneurship.

Lançamento e parcerias

No Summit, haverá lançamentos importantes, como o da empresa catarinense ITH (International Tech Hub). “Estamos ansiosos pelos resultados que o Startup Summit alcançará, pois ele marcará o lançamento da ITH, empresa nascida em Santa Catarina e recentemente criada para apoiar as startups do Estado no seu processo de internacionalização”, conta o diretor da GT Internacional da Acate e presidente do WTC International, Lisandro Vieira. A iniciativa conta com a parceria do Grupo Temático de Internacionalização da Associação Catarinense de Tecnologia (Acate).

Outra importante ação será a formalização de uma parceria com a Alemanha e a expansão do trabalho no Canadá. Para o VP de Internacionalização da Acate, Henrique Bilbao, as parcerias com os países são importantes para facilitar a vida do empreendedor que tenta entrar nesses mercados.

Resultado de viagem ao Canadá

Além do painel de quinta-feira, o secretário Juliano Froehner está acompanhando a visita de 10 empresas canadenses ao Estado desde a última segunda-feira 21, que vieram especialmente para conhecer as potencialidades de SC e trocar experiência no Startup Summit. A vinda dessas empresas é resultado da missão ao Canadá realizada no fim de junho, a convite da Acate, que teve como objetivo estreitar laços com o ecossistema de inovação daquele país e atrair novos investimentos.

Segundo Froehner, o governo catarinense, por meio da SAI, tem implementado a visão do governador Jorginho Mello de incentivar tanto a atração de empresas para o Estado assim como a promoção comercial e a abertura de novos mercados para as empresas catarinenses. “Temos desenvolvido parcerias com vários países, como o Canadá, para que empresas dos dois países possam crescer e explorar os mercados simultaneamente com produtos globais.”

Para o co-presidente da Câmara de Comércio Brasil Canadá BCCC, parceiro e patrocinador da comitiva canadense, Peter Hawkins, vir a Santa Catarina é uma chance de conhecer uma região que está pronta para o cenário mundial, mas que tem um perfil pouco explorado na América do Norte.

Dentre os seguimentos das empresas que visitam o Estado, estão as de tecnologia médica, energia verde e armazenamento de energia, matchmaking internacional, IA e incubadoras internacionais. “É uma honra poder ver de perto a potência que é Santa Catarina, com a sua infraestrutura de negócios, de incubadoras e a infraestrutura logística do Estado. E ter o apoio da Secretaria em receber essas empresas e mostrar o talento brasileiro, em especial de SC, para o Canadá e para o mundo tem sido um previlégio”, destaca o presidente da Mellohawk Logistics no Canadá e da CIFFA – Canadian International Freight Forwaders Association, Arnon Melo.

“No Startup Summit 2023, revelaremos uma inovação para fortalecer ainda mais nossa conexão com o Canadá, beneficiando empreendedores catarinenses que desejam explorar esse mercado”, reforça Henrique Bilbao. Para o executivo, que atua pela Acate no Canadá desde o ano passado, as parcerias com os países são importantes para facilitar a vida do empreendedor que tenta entrar no mercado internacional.

Estandes por países

Delegações de seis países estão com estandes no Startup Summit: Portugal, China, Reino Unido, Israel, Estados Unidos e uma comitiva que agrega a Holanda e a Alemanha. Além disso, outros países estarão presentes, como os Emirados Árabes. O evento irá oportunizar o contato com câmaras de comércio e escritórios de apoio a negócios da Alemanha, Reino Unido, Dubai, Canadá, Israel, Portugal, China e outros; e representantes de consulados, como Consulado-Geral dos Estados Unidos da América e do Consulado-Geral Britânico.

Com informações da Acate