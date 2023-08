Ibercena abre processo de seleção para pesquisas

O Ibercena – Fundo de Apoio para as Artes Cênicas Ibero-americanas – do qual o Brasil participa, por meio da Funarte/Ministério da Cultura – recebe inscrições paraBolsa de Investigação Magaly Muguercia 2023-2025, novo programa de incentivo à pesquisa sobre artes cênicas, no período de19 de setembro a21 de novembro de 2023.

Podem ser apresentados projetos direcionados às áreas de circo, dança, teatro, “artes ao vivo” e/ou todas as linguagens interdisciplinares derivadas da combinação entre estas. Por meio da ação, o Ibercena apoiará “a conclusão de dois projetos de pesquisa já iniciados”, com um total de 15 mil euros, em duas bolsas, cada uma no valor de 7,5 mil euros, para dois pesquisadores ou duas equipes–informa aconvocatória.

O objetivo da iniciativa é promover a pesquisa profissional no campo das artes cênicas ibero-americanas. "São consideradas válidas as seguintes tipologias de investigação": teses (de licenciatura e/ou doutoramento), teses de mestrado, e estudos de caso associados com o "desenvolvimento de inventários/mapeamentos”, especifica a chamada pública.

As candidaturas devem ser apresentadas em espanhol ou em português, unicamente por meio do site do Ibercena (link abaixo).

A apresentação de candidaturas

As propostas para a Bolsa de Investigação Magaly Muguercia 2023-2025 podem ser apresentadas de 19 de setembro a 21 de novembro de 2023, às 12 horas de cada um dos Países Membros do Ibercena – de acordo com os seus fusos horários. “Caso a candidatura tenha sido submetida fora do horário correspondente ao seu país, ainda que o sistema da Plataforma tenha permitido a submissão da candidatura, não será considerada válida [...]”, alerta o site do Programa.

“Convidamos investigadoras e investigadores das Artes Cénicas Ibero-Americanas a fazer parte da #ComunidadIBERCENA e a conhecer o regulamento na nossa página web http://www.iberescena.org/beca/investigacion ”, informa o site. Ele acrescenta: o dispositivo, que será bienal, promove a sustentabilidade das artes cênicas ibero-americanas, além de impulsionar seu papel enquanto meio de desenvolvimento econômico e social.

Homenagem a Magaly Muguercia

O nome da linha de ação foi criado em reconhecimento à pesquisadora e ensaísta cubana Magaly Muguercia, “pela sua vasta obra no campo da investigação das Artes Cénicas Ibero Americanas”, informa o Ibercena. “O Programa quer agradecer aos seus filhos Raúl e Paloma, pelo seu carinhoso apoio na construção desta homenagem à figura de Magaly Muguercia”, cita a fonte.

O processo de construção

O Ibermúsicas aponta que a Bolsa de Investigação Magaly Muguercia foi implantada “Em consonância com as Linhas de Ação estabelecidas no Plano Estratégico Quadrienal 2022-2025, bem como com o disposto no Regulamento do Programa”.

O mecanismo desenvolveu-se a partir de um processo consultivo de construção: foi criado por uma equipe diversa, composta de 11 especialistas de seis países Ibero-Americanos, “para além da Unidade Técnica, da Comissão Executiva e do Conselho Intergovernamental”. Os integrantes foram: doChile– María de la Luz Hurtado, da Escola de Teatro – Faculdade de Artes da Pontifica Universidade Católica, e Milena Grass, do Conselho Nacional de Artes Cénicas; daCosta Rica–Patricia Oliva, do Centro de Investigação em Cultura e Desenvolvimento (Cicde – UNED); daGuatemala–Marylena Jerez, da Escola Nacional de Arte Dramática “Carlos Figueroa Juárez”;doParaguai,Víctor Sosa Traverzzi, do Instituto de Artes do Espetáculo–Faculdade de Filosofia–Universidade de Buenos Aires; doPeru– Percy Encinas, da Associação Ibero-Americana de Artes e Letras (Aibal) e da Universidade Nacional Mayor de San Marcos, juntamente com Yasmín Loayza, da Escola Nacional Superior de Arte Dramática Guilhermo Ugarteche, e Felix Lossio, da Pontifica Universidade Católica do Peru (PUCP); e, ainda, dePortugal– José Soares Neves, do Observatório Português de Atividades Culturais (OPAC), e Maria João Brilhante, do Centro de Estudos de Teatro de Lisboa, e Cláudia Marisa, da Escola de Música e Artes Cénicas (Esmae)–Politécnico do Porto.

O Ibercena

O Programa Ibercena reúne a Secretaria-Geral Ibero-Americana (SEGIB) e 17 países que financiam o fundo: Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Chile, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Espanha, Guatemala, México, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal e Uruguai. É dirigido pelo Conselho Intergovernamental Ibercena (CII), para o qual cada país-membro nomeia uma “autoridade das artes cênicas” como seu representante. No Brasil, é a Fundação Nacional de Artes – Funarte.

Acesse aqui a página do programa.

Mais informações: www.ibercena.org

Contato no Brasil

Funarte – Diretoria de Artes Cênicas: [email protected]