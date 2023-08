Abertas consultas pública e setorial sobre alterações nas regras de Certificação de Organização de Projeto

Em relação à emenda ao RBACnº 01, aproposta éformalizar a definição de Organização de Projeto Certificada.Já as alterações propostas ao RBACnº21 têm como objetivo melhorar a redação do texto,deixando-o mais claro, objetivo e conciso para evitar conflitos de interpretação em relação aos requisitos da Organização de Projeto Certificada.

As contribuiçõesdevem ser enviadas à Agência até opróximo dia5 de outubropor meio de formulário eletrônico disponível no Portal da ANAC naspáginas Consultas e Audiências Públicas e Consultas Setoriais .



Além do formuláriode contribuiçãodas consultas, os interessados poderão ter acesso ao texto dasminutas de normativos, dasjustificativaseao quadro comparativo das alterações propostasem RBAC.Osprocessos normativos também podem ser consultados na íntegra na página de Pesquisa Pública de Processos e Documentos , informando os números de processo00058.004521/2023-75(RBAC n° 01 e 21) ou00066.000913/2023-66(IS n° 21.213-001C).