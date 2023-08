Pista de atletismo do Centro Estadual de Treinamento Esportivo tem nova iluminação

A nova estrutura conta com 56 refletores de led com 400 watts de potência cada um -Foto: Gustavo Mansur/Secom

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer, renovou a iluminação da pista de atletismo do Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete), localizado em Porto Alegre. A estrutura instalada conta com 56 refletores led com 400 watts de potência cada um, garantindo mais segurança, comodidade e conforto para os usuários do espaço durante a noite.



A nova iluminação se soma a outras iniciativas recentes que aproximam ainda mais o público do Cete, como a reforma da pista de caminhada, a ampliação do horário de funcionamento em dias úteis e também a abertura do espaço aos finais de semana e feriados.

Funcionamento

• De segunda a sexta: das 7h às 21h

• Sábado: das 7h às 16h

• Domingo: das 7h às 13h

Endereço

Rua Gonçalves Dias, 700, Porto Alegre