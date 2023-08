CBF divulga tabela detalhada das quartas da Série D do Brasileiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta terça-feira (22) a tabela detalhada da Série D do Campeonato Brasileiro, cujos jogos de ida serão disputados a partir do próximo sábado (26) com transmissão daTV Brasil. Quem superar esta etapa da competição joga a Série C em 2024.

O confronto que abre as quartas é o que envolve Ferroviária-SP e Sousa-PB, que será disputado a partir das 15h (horário de Brasília) do próximo sábado (26) na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). A partir das 17h30 Bahia de Feira e Athletic se enfrentam na Arena Cajueiro, em Feira de Santana (BA). Um dia depois o Maranhão recebe o Ferroviário a partir das 15h no Castelão, em São Luís (MA), enquanto Caxias e Portuguesa-RJ medem forças a partir das 17h30 no Centenário, em Caxias do Sul (RS).

Já os jogos de volta começarão no dia 2 de setembro, com Portuguesa-RJ e Caxias, a partir das 15h no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), e Athletic e Bahia de Feira, às 17h30 no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG). Um dia depois, a partir das 15h, Sousa recebe a Ferroviária no Marizão, em Sousa (PB). Já às 17h30, o Ferroviário mede forças com o Maranhão, no Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).

Os confrontos das quartas foram definidos de acordo com a ordem das campanhas ao longo da competição. Por exemplo, o Ferroviário, ainda invicto após 18 jogos (13 vitórias e cinco empates), tem o melhor retrospecto e, por isso, encara o Maranhão, que fez a oitava melhor campanha entre os oito classificados. No entanto, o retrospecto passado não dá ao time melhor ranqueado nenhuma vantagem além do fato de decidir a classificação em casa. Caso qualquer um dos duelos termine igual ao final dos 180 minutos, a vaga na semifinal, e consequentemente na Série C de 2024, será definida nas penalidades máximas.