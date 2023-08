Com incentivo do Estado, fábrica de cimento é inaugurada em Montenegro

A nova fábrica de cimento e argamassa da empresa Hipermix foi inaugurada nesta terça-feira (21/8) no distrito industrial de Montenegro. A terceira unidade do grupo no país recebeu incentivo do governo do Estado por meio do Programa de Implantação de Distritos Industriais (Proedi), totalizando R$ 100 milhões em investimentos para produção de 100 mil toneladas ao ano. Além disso, a expansão da planta já está prevista para que seja possível dobrar a produção nos próximos dois anos. Nesta primeira etapa do projeto, serão gerados cerca de 200 empregos diretos.

A fábrica está em uma área de 78 mil metros quadrados adquirida do Estado dentro do Polo Industrial de Montenegro/Triunfo, cuja localização é estratégica pela facilidade de distribuição do produto para mercados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e de outros países, como Argentina, Paraguai e Uruguai. Alinhada ao propósito do governo estadual de implementar medidas sustentáveis nas práticas de produção, a fábrica de cimento pretende operar com taxas de emissão de carbono menores que a média brasileira e internacional.

Representando o governador Eduardo Leite, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, entregou para o empresário uruguaio e ex-jogador de futebol, Diego Lugano, a licença de operação da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), que autoriza o início das atividades. Polo destacou que investimentos do porte da fábrica de cimento são fundamentais para o avanço do Rio Grande do Sul. "São projetos que vão ao encontro de nossa agenda de desenvolvimento, construída com muito trabalho para fortalecer empreendedores gaúchos”, afirmou.

O secretário lembrou que outros setores econômicos também operam nos distritos industriais via Proedi. “Conhecemos as instalações de outras empresas no polo da química e percebemos que a maioria dos empresários implementaram suas atividades no distrito por meio do programa, mostrando como o governo do Estado incentiva a indústria gaúcha", salientou.

Lugano contou como entrou no negócio binacional, que resultou de uma união de forças e de conhecimentos do Uruguai e do Brasil, representado pelo Rio Grande do Sul. “Vamos começar com um voo rasante para depois crescer. Muito obrigado, Rio Grande do Sul, por me receber. E agora vão ter que me aturar por muito tempo, hein? Chegamos aqui para não sair”, brincou.

As outras duas unidades da Hipermix no Brasil estão localizadas em Caçapava (SP) e em Vitória (ES).