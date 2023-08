Websérie combate a desinformação sobre a Esclerose Múltipla

A Associação Amigos Múltiplos pela Esclerose (AME) apresenta a série documental exclusiva "Informação É O Melhor Remédio: O impacto das fake news na Esclerose Múltipla", composta por dois episódios. A série traz depoimentos de pessoas que convivem com a condição e especialistas que confrontam a desinformação em torno da EM. O objetivo é esclarecer mitos e fornecer informações confiáveis, ampliando a conscientização sobre a doença.

A estreia da websérie acontecerá no Dia Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla, em 30 de agosto. O evento contará com a presença de especialistas, pessoas com EM e colaboradores da AME, proporcionando uma oportunidade única para dialogar sobre a luta contra a desinformação e a importância da conscientização sobre a Esclerose Múltipla.

A Esclerose Múltipla (EM), uma doença crônica rara que afeta o sistema nervoso central, impacta significativamente a vida de cerca de 40 mil pessoas no Brasil, predominantemente jovens entre 20 e 40 anos, sendo mais prevalente em mulheres. Durante o mês de agosto, o movimento Agosto Laranja busca sensibilizar e educar a sociedade sobre a doença, desmistificando informações incorretas e promovendo a conscientização.

O tema central deste ano é #InformaçãoÉOMelhorRemédio, uma referência à importância da informação baseada em evidências científicas para enfrentar as pseudociências e combater a disseminação de fake news que podem impactar negativamente a vida de pessoas com EM. Criada em 2014 pela AME, a campanha já atingiu mais de 100 milhões de pessoas em edições anteriores.

Um destaque do documentário é a participação da artista Guta Stresser, que convive com a EM há três anos. Seu depoimento e vivência acrescenta profundidade à compreensão dos desafios enfrentados por pessoas diagnosticadas com EM. Guta aborda, de maneira sincera, a desinformação, as dificuldades emocionais e o impacto da condição em sua vida.

"Ver histórias reais de pessoas com Esclerose Múltipla e especialistas compartilhando suas experiências e enfrentando a desinformação que rodeia a EM reforça o poder da informação de qualidade. A websérie não apenas esclarece mitos, mas também oferece uma visão abrangente da realidade da doença e a importância de se basear em evidências científicas”, comenta Bruna Rocha, gerente geral da AME, diagnosticada com EM desde 2000.

Além da série, a campanha disponibiliza o Manual Fact Checking "Como falar sobre Esclerose Múltipla na Internet", que orienta a abordagem responsável e fundamentada sobre a Esclerose Múltipla na web. O manual será distribuído gratuitamente para profissionais de comunicação, visando disseminar informações confiáveis e reforçar o poder da informação de qualidade.

“Espero que cada pessoa que assista ao documentário possa sentir o impacto que a informação correta pode ter na vida das pessoas que convivem com a EM. Juntas, estamos fortalecendo a luta contra a desinformação e construindo um futuro onde a conscientização e a qualidade de vida prevaleçam", conclui Rocha.

Ao longo de todo o mês de agosto, é possível acessar o site oficial do Agosto Laranja em www.agostolaranja.org.br para obter informações detalhadas sobre as atividades e horários das transmissões ao vivo. A fim de assistir à série documental, é possível acessar o canal do YouTube da AME e acompanhar as redes sociais para receber atualizações regulares e conteúdos exclusivos relacionados à campanha.

Sobre a AME - A associação Amigos Múltiplos pela Esclerose (AME) - www.amigosmultiplos.org.br - é uma organização sem fins lucrativos. Tem como missão divulgar a esclerose múltipla, promover a conscientização e dar apoio a pessoas que convivem com a doença. Trabalha para fortalecer o diagnóstico precoce e defende o tratamento adequado e para ampliar a qualidade de vida das pessoas que convivem com a condição, seus amigos e familiares. Desenvolve desde 2014 a campanha Agosto Laranja que, em 2023, conta com o investimento social das farmacêuticas Novartis, Sanofi, Merck e Roche.

Esclerose Múltipla - A esclerose múltipla é a doença autoimune do sistema nervoso central (cérebro e medula espinhal) que mais acomete jovens adultos no mundo inteiro. A causa da doença e a cura ainda são desconhecidas, mas existem diversos tratamentos eficazes. Seus principais sintomas são: fadiga, problemas de visão (diplopia, neurite óptica, vista embaçada), problemas motores (perda de força ou função; perda de equilíbrio), alterações sensoriais (formigamentos, sensação de queimação). A especialidade médica que diagnostica e trata a esclerose múltipla é a neurologia.