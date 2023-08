Funarte retoma cursos técnicos em seus espaços no Rio de Janeiro

A Fundação Nacional de Artes – Funarte, realiza em 2023, em seus espaços no Município do Rio de Janeiro, um novo programa de capacitação técnica em artes. Os cursos são realizados toda quarta-feira, até o dia 22 de setembro e foram elaboradospelo Instituto do Teatro Brasileiro (ITB).

Novas atividades nos espaços A Funarte prepara, ainda, o Programa Funarte Aberta, para aprogramaçãocom atividades artísticasde seus espaçosnas capitais dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Os editais relacionados a esse mecanismo serão publicados em breve, no site da Funarte: www.funarte.gov.br . Abaixo, segue depoimentode um dospedagogodo Programa, oIuminador Cênicoe professorLuiz Miguel Pereira: “Acolhimento e profissionalismo Objetivando a formação de profissionais para as áreas técnicas e de produção cultural, o Instituto do Teatro Brasileiro (ITB) criou o programa PTAC – Práticas e Técnicas para as Artes. Dentre os cursos, atuo como pedagogo no curso Técnicas de Luz, que acontece nos espaços da Fundação Nacional de Artes – Funarte, na cidade do Rio de Janeiro. Começamos no módulo 2, com as aulas práticas, no Centro Técnico das Artes (CTA). A retomada da Funarte inclui um realinhamento da ocupação dos espaços destinado às artes e sobretudo, possibilitar a difusão e a democratização do uso desses espaços, viabilizando o movimento artístico e cultural brasileiro, que fora relegado no último governo. Os processos formativos produzidos pelo PTAC com suas parcerias, é abrilhantado pela utilização dos espaços da Funarte, que disponibiliza o acesso aos equipamentos com os devidos acompanhamentos dos técnicos, possibilitando uma integração dos estudantes com as propostas teóricas, práticas e de vivências, proporcionado um alargamento das percepções, favorecendo os processos tanto de ensino como de aprendizagem. O método participativo que favorece o repertório de conhecimentos dos alunos, alimentado por provocações dentro na proposta do programa do curso, produzindo indagações e gerando curiosidades que vão sendo respondidas na perspectiva da ação prática. O Centro Técnico das Artes (CTA) e sua equipe acolheu o curso Técnicas de Luz, com uma excelência profissional, disponibilizando todo o material para o sucesso da realização da aula, propiciando acolhimento e generosidade nos contextos relacionais, aqui ensejo minha gratidão. É urgente uma nova mentalidade sobre a profissão de técnico de luz. Não basta aprender no cotidiano das montagens de luz, é fundante o aprofundamento teórico e contato com os novos ordenamentos tecnológicos, normativos e relacionais para que uma nova geração faça a diferença nesse campo tão fundamental das artes cênicas. Luiz Miguel Pereira" Iluminador cênico eprofessor

Teatro Cacilda Becker – Catete – próximo ao Metrô Largo do Machado

Teatro Dulcina: Cinelândia – Centro

Integrante do conjunto de mecanismos de retomada da Funarte, o Programa Práticas e Técnicas para as Artes Cênicas (PTAC) inclui as áreas de iluminação, de sonorização e de palco. A agenda de oficinas e seu conteúdo pedagógico foram desenvolvidos por especialistas, sob a responsabilidade do ITB. A iniciativa tem como objetivo transmitir os conceitos fundamentais desses três campos técnicos e a vivência prática nos espaços culturais.O Programa é direcionado principalmente a jovens de baixa renda, que concluíram o ensino médio e buscam entrar no mercado de trabalho. O PTAC também atende artistas e técnicos de todas as áreas que desejam se reciclar ou adquirir uma nova formação.A Funarte é responsável por sediar as ações em seus espaços culturais da Capital Fluminense, que, nesse módulo de oficinas, são os seguintes: no Catete, o Teatro Cacilda Becker; no Centro da Cidade, o Teatro Dulcina (Cinelândia) e o Centro Técnico das Artes (CTA). O módulo tem duração de 60 horas.A Funarte comemora a retomada das atividades de capacitação, que não acontecem desde o ano de 2019.