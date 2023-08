Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte firma adesão ao Monitor de Secas no 25º ENCOB

Nesta terça-feira, 22 de agosto, em Natal (RN), a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN) formalizou sua adesão ao programa Monitor de Secas , coordenado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), durante o 25º Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas (ENCOB). A assinatura formaliza a EMPARN como instituição validadora do Monitor.

De acordo com a Resolução ANA nº 31/2020 , cabe às instituições validadoras cumprir o calendário mensal do Monitor de Secas, assim como indicar e mobilizar novos parceiros estaduais que possam contribuir com essa iniciativa. Dentre outras tarefas, essas instituições têm o papel de fornecer informações e dados de sua rede de estações de monitoramento hidrometeorológico, que fazem parte do Banco de Dados do programa. Também cabe a elas participar da integração do Monitor com as Salas de Situação estaduais, incentivando o uso da ferramenta para o gerenciamento de secas.

OMonitorrealiza o acompanhamento contínuo do graudeseveridadedassecasno Brasil com base em indicadores do fenômeno e nos impactos causados em curto e/ou longo prazo. Os impactosdecurto prazo são para déficitsdeprecipitações recentes até seis meses. Acimadesse período, os impactos sãodelongo prazo. Essa ferramenta vem sendo utilizada para auxiliar o planejamento e a execuçãodepolíticas públicasdecombate à seca e podeser acessada tanto pelo site monitordesecas.ana.gov.br quanto pelo aplicativoMonitordeSecas, disponível gratuitamente para dispositivos móveis com os sistemas Android e iOS.

Abrangendo as cinco regiões do Brasil, o Monitor inclui os nove estados do Nordeste, os três do Sul, os quatro do Sudeste, os três do Centro-Oeste mais o Distrito Federal, além do Acre, Amazonas, Pará, Rondônia e Tocantins. O processodeexpansão continuará em 2023 até alcançar todas as 27 unidades da Federação, com a inclusão do Amapá e Roraima ainda neste ano.

O projeto tem como principal produto o Mapa doMonitor, construído mensalmente a partir da colaboração dos estados integrantes do projeto edeuma rededeinstituições parceiras que assumem diferentes papéis na rotinadesua elaboração. Por meio da ferramenta, é possível comparar a evolução dassecasnos 24 estados e no Distrito Federal a cada mês vencido.

A metodologia doMonitordeSecasfoi baseada no modelodeacompanhamentodesecasdos Estados Unidos e do México. O cronogramadeatividades inclui as fasesdecoletadedados, cálculo dos indicadoresdeseca, traçado dos rascunhos do Mapa pela equipedeautoria, validação dos estados envolvidos e divulgação da versão final do Mapa doMonitor, que indica a ausência do fenômeno ou uma seca relativa, significando que as categoriasdeseca em umadeterminada área são estabelecidas em relação ao próprio histórico da região.

