Novos editais da Funarte estão abertos para todo o Brasil

Fundação Nacional de Artes – Funarte, vinculada ao Ministério da Cultura (MinC), está com inscrições abertas para dez novos editais de incentivo às artes. Os programas, abertos a todas as regiões brasileiras, vão incentivar ações deartes visuais, circo, dança, música, teatro e artes integradas, linguagens relacionadas à Funarte. A participação nos processos de seleção é gratuita.

Os prazos para inscrições variam. Para o Programa Funarte Retomada, a data limite é 28 de agosto.

Um dos principais objetivos dos novos programas é colaborar para a implantação da Política Nacional das Artes – uma das prioridades do Ministério da Cultura e da Funarte, conduzida pela Fundação. Para isso, o total previsto pelo MinC é de R$ 100 milhões. A primeira etapa das novas ações da Funarte conta com R$ 52 milhões. A entidade lançou, em julho deste ano, as seguintes iniciativas:

Programa Funarte Retomada 2023 – com cinco editais;

– com cinco editais; Programa Funartede Apoio a Ações Continuadas 2023 (três editais);

(três editais); Bolsa Funarte de Mobilidade Artística 2023; e

e Prêmio Funarte Mestras e Mestres das Artes 2023 (inscrições encerradas).



Mais informações sobre os respectivos editais estão no link abaixo. Também está previsto oPrograma Funarte Aberta 2023.

Estratégias

Esse primeiro conjunto de mecanismos é orientado por cinco eixos estratégicos:Criação e acesso;Difusão nacional e internacional;Memória e pesquisa;Formação e reflexão; eReestruturação da Fundação e de suas iniciativas. Eles incluem ações para uma participação social maior nas políticas públicas; e novas formas de ocupação dos equipamentos culturais da instituição; entre outros dispositivos.

Para contemplar as diversidades dos agentes artísticos, essas iniciativas da Funarte preveem reserva de recursos para pessoas negras, indígenas e/ou com deficiência. Além disso, os projetos participantes devem apresentar medidas para proporcionar equidade de gênero e raça, acessibilidade de pessoas com deficiência; entre outras, que envolvem o público lgbtqia+.

Programas internacionais

Também estão abertas as inscrições para o Ibermúsicas, e para o Ibercena, programas internacionais para apoio financeiro à criação, à circulação, o aperfeiçoamento e a produção das artes da região ibero-americana. Por meio da Funarte/MinC, o Brasil, entre outros países, contribui com os recursos que mantêm os mecanismos. O Ibermúsicas reúne dez editais, um deles com prazo de inscrições até dia 1º de setembro. Já o Ibercena para incentivo às artes cênicas – circo, dança, teatro e outras “artes ao vivo” – lança aBolsa de Investigação Magaly Muguercia, destinado à pesquisa sobre a área, com inscrições abertas de19 de setembro a21 de novembro de 2023.

Acesse aqui, no site da Funarte, a página Editais - 2023