ANA e CAPES ampliam ProfÁgua para todas as unidades da Federação

Na manhã desta terça-feira, 22 de agosto, foi anunciada a expansão do Mestrado Profissional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos (ProfÁgua) para todas as unidades da Federação, durante a programação do 25º Encontro Nacional dos Comitês de Bacias Hidrográficas (ENCOB), em Natal (RN). Criado e fomentado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), o ProfÁgua busca proporcionar uma formação teórica e prática aos profissionais e pesquisadores da área de recursos hídricos.

O intuito desse mestrado profissional é qualificar os(as) alunos(as) para aprenderem a lidar com os desafios mais complexos da gestão e da regulação das águas no Brasil. Nesse sentido, as dissertações sempre têm um caráter de conhecimento aplicado, o que efetivamente contribui para o aprimoramento da gestão de recursos hídricos.

Atualmente, 14 universidades fazem parte da rede do ProfÁgua e, com a ampliação para as 27 unidades da Federação, mais 13 universidades públicas ampliarão essa rede de instituições de ensino. Desde 2015, o Programa já recebeu cerca de R$ 7 milhões em investimento para seu funcionamento, através do repasse de recursos para a CAPES e existem mais de 450 profissionais com mestrado pelo ProfÁgua, além de centenas de outros(as) mestrandos(as) com seus projetos de pesquisa em andamento. A CAPES avaliou o mestrado com a nota 4 – a maior para novos cursos.

Participaram da cerimônia de anúncio da expansão do ProfÁgua o diretor da ANA Mauricio Abijaodi; a presidente da CAPES, Mercedes Bustamante; o coordenador geral do ProfÁgua, Jefferson Nascimento; o superintendente de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e às Agências Infranacionais de Reguladoras do Saneamento Básico da ANA, Humberto Gonçalves; e a superintendente adjunta dessa área, Renata Maranhão.

O diretor Mauricio Abijaodi celebrou a parceria de longa data da ANA com a CAPES. “Hoje pretendemos selar o compromisso de expandir para todo o território nacional o ProfÁgua, em razão do sucesso que esse programa tem mostrado e das inúmeras demandas que nos vêm sendo solicitadas para que a gente possa ampliar a rede e fazer com que todos os estados brasileiros sejam agraciados com esse presente”, afirmou Abijaodi.

A importância da parceria entre os dois entes e o envolvimento da comunidade acadêmica para tornar o ProfÁgua uma realidade também foi destacada pela presidente da CAPES, Mercedes Bustamante. Para ela, as três palavras que definem essa união entre ANA e a Coordenação: governança, adaptação e desenvolvimento. “A importância de uma governança democrática, transparente, que cuide dos vulneráveis, que não deixe ninguém para trás [...]; a adaptação, que nos coloca a responsabilidade de preparar o País para o grande desafio das mudanças ambientais globais; e, por fim, o desenvolvimento, que o sustentável do desenvolvimento não seja somente um adjetivo, seja efetivamente um eixo norteador”, afirmou Bustamante. “Talvez nenhum tema consiga integrar tão bem essas três palavras como a gestão dos recursos hídricos. É uma enorme satisfação ver a possibilidade desse programa se expandir”, completou a presidente da CAPES.

Já o professor Jefferson Nascimento ressaltou a evolução de como o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) enxerga a academia e como a academia enxerga o Sistema. “Uma salva de palmas para vocês, que fizeram, que fazem e, principalmente, que farão o ProfÁgua. Mas não farão só o ProfÁgua; farão uma mudança sistemática da integração da academia com os comitês de bacia, que são a célula máter para a gestão dos recursos hídricos”, homenageou o coordenador geral desse mestrado profissional.

Segundo a superintendente adjunta, Renata Maranhão, o apoio aos mestrados profissionais tem proporcionado um retorno incalculável para o SINGREH e tem contribuído efetivamente para o aprimoramento da gestão.

