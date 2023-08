Vigilância Sanitária começa a atuar na fiscalização da Expointer na quinta-feira (24)

Dois dias antes da abertura da Expointer 2023 – que ocorre no sábado (26/8) –, uma equipe de fiscais sanitários do Setor de Alimentos da Vigilância Sanitária, do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), começará a atuar na fiscalização da feira. No dia 24, os fiscais iniciarão a fiscalização do transporte dos alimentos com as barreiras sanitárias. Essas barreiras servem para verificar a procedência, a temperatura e a rotulagem dos alimentos, além das condições higiênico-sanitárias dos veículos. O Cevs é vinculado à Secretaria da Saúde (SES).

A equipe é formada por sete fiscais sanitários que darão apoio à Vigilância Sanitária Municipal de Esteio, onde fica localizado o Parque de Exposições Assis Brasil. Durante os nove dias do evento, também serão realizadas fiscalizações para verificar as boas práticas na manipulação dos alimentos comercializados e servidos ao consumidor.

“Verificaremos a higiene das instalações dos locais de refeições, dos equipamentos e dos utensílios; as temperaturas de armazenamento e de exposição ao consumo dos alimentos; a lavagem dos hortifrutícolas; o uniforme dos manipuladores; o abastecimento de água e esgoto; e o destino do lixo, entre outros”, informa a nutricionista Josete Baialardi Silveira, do Setor de Alimentos da Divisão de Vigilância Sanitária do Cevs.

Silvana explica que “o objetivo do trabalho está associado à prevenção de doenças transmitidas por água e alimentos, minimizando o risco de contaminação em todas as etapas do processo produtivo para, com isso, promover a saúde dos visitantes”.

Curso de Boas Práticas

No início de agosto, foi realizado um Curso Boas Práticas de Manipulação de Alimentos em Eventos de Massa, voltado para os participantes da Expointer 2023. O curso teve como público-alvo empreendedores da agricultura familiar, responsáveis por serviços de alimentação e manipuladores de alimentos.

O conteúdo incluiu os principais cuidados a serem tomados ao manipular, armazenar e expor alimentos ao consumo ou à venda. A finalidade foi promover a segurança dos alimentos ofertados de forma a prevenir riscos à saúde de trabalhadores e visitantes.