Festival Favela Talks, premiado pela Funarte, é realizado no Distrito Federal

O Festival Favela Talks, contemplado com o Prêmio Funarte Festivais de Música 2022, será realizado entre os dias 21 e 29 de agosto, e 1º de setembro de 2023, em três locais do Distrito Federal. São eles: Complexo Cultural de Samambaia, Instituto Federal de Brasília (IFB), na Asa Norte, e espaço A Pilastra, em Guará. O evento é voltado a jovens das periferias que buscam capacitação em negócios e carreiras criativas no campo da música e da cultura urbana. A entrada é gratuita.

Segundo os organizadores, o Festival Favela Talks foi criado no contexto do Favela Sounds, e configura um ambiente de mercado pensado para potencializar carreiras na criatividade periférica. “Esse formato vem sendo construído e experimentado desde 2019. Mas só ganhou sua 1ª edição em 2022, como projeto independente ao festival, e que ficou conhecido como o maior evento brasileiro ligado à música periférica. A edição 2023 chega à Samambaia, com programação gratuita de oficinas e debates”, ressaltam.

Criação de conteúdo para redes sociais; branding para a música, festivais e artistas; direção cênica de shows e espetáculos, e direção de palco para shows e festivais, são os temas das oficinas oferecidas pelo festival. As atividades são ministradas por quatro oficineiros: a influenciadora digital Jacira Doce, o estrategista de música Felipe Qualquer, a bailarina Ingrid Soares, e a diretora de palco Kika Carvalho.

Em formato de bate-papo, os debates do dia 1º de setembro, serão realizados das 13h30 às 18h30. Temas como: desafios da monetização da música no digital; as formas de criar pontes entre música e o mercado de mídia e publicidade; as boas estratégias de circulação para a música; a presença feminina no mercado musical; e uma conversa sobre os festivais de música preta e periférica do Brasil, com a presença do Afropunk, de Salvador (BA), e do Psica, de Belém (PA), estão na agenda. As inscrições estão abertas na Plataforma Sympla. Serão disponibilizados certificados de participação.

Entre os convidados para os debates estão: Karen Cunha, responsável pelas carreiras de Bixarte e Darryl Hurs, além dos festivais Nation x Nation e Indie Week de Toronto; Claudia Assef, criadora do Women’s Music Event; Michelly Mury, diretora de Labels, da distribuidora de música Altafonte; Guta Braga, advogada especialista em direitos patrimoniais; Ismael Fagundes, programador do Festival Afropunk; Gerson Junior, diretor do Festival Psica, dentre outros.

Após o evento, os participantes poderão ingressar num ônibus gratuito direto para os shows do Favela Sounds, no Museu Nacional da República.

Serviço:

Festival Favela Talks



Oficinas e debates sobre negócios e carreiras criativas no campo da música e da cultura urbana

Entrada gratuita



Oficinas: de 21 a 29 de agosto (Inscrições encerradas)

Debates: 1º de setembro, das 13h30 às 18h30

Inscrições abertas na Plataforma Sympla

Saiba mais sobre o evento e a programação no site do festival, aqui

Local:Complexo Cultural Samambaia

Quadra 301 Conjunto 05 Lote 01, Samambaia (DF)

Projeto foi contemplado com o Prêmio Funarte Festivais de Música 2022