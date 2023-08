Oficina prepara profissionais da saúde para a Campanha de Multivacinação e Dia D da vacina

Foto: Amanda Mariano / DIVE

As equipes técnicas da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES/SC), do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) e da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) ministram para representantes municipais e das gerências regionais de saúde, entre os dias 22 e 24 de agosto, em Florianópolis, uma Oficina de Formação de Facilitadores para o Microplanejamento da Campanha de Multivacinação para atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes.

Este ano, tendo em vista a queda das coberturas vacinais, o Ministério da Saúde (MS) propôs algumas alterações no formato da campanha. Desta vez, a ação terá duração de apenas 15 dias, a Campanha será entre os dias 14 e 28 de outubro, com o Dia “D”, sábado no qual os postos de saúde ficam abertos para a vacinação, programado para o dia 21 de outubro, e haverá um planejamento diferenciado para cada município, de acordo com a realidade de cada local.

Para colocar em prática esse planejamento diferenciado, as equipes técnicas da SES e do Cosems participaram do treinamento “Implementação das Atividades de Vacinação Alta Qualidade – AVAQ e Método de Microplanejamento – MP” em Curitiba, no Paraná, na última semana, com representantes da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e do Ministério da Saúde (MS).

Agora, esse treinamento será replicado aqui em Santa Catarina para as gerências regionais que serão responsáveis por repassar as informações aos 295 municípios, durante o mês de setembro, para que todos estejam aptos a aplicar o microplanejamento das atividades de vacinação de alta qualidade na Campanha de Multivacinação.

Microplanejamento

Arieli Schiessl Fialho, gerente de doenças infecciosas agudas e imunização da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina (DIVE/SC), destaca que o objetivo do microplanejamento é fazer com que os municípios concentrem esforços em melhorar as fragilidades, a fim de reverter o cenário dos últimos anos. “Nesses três dias de oficina vamos capacitar profissionais estaduais e municipais de saúde para que atuem ativamente durante os 15 dias de Campanha, a fim de atualizar o maior número de cadernetas de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade para que consigamos reverter o cenário de queda das coberturas vacinais enfrentado nos últimos anos”, destaca a gerente de imunização.

A oficina será ministrada pela equipe técnica da Secretaria de Estado da Saúde (SES), do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) e da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS).

“Serão três dias de muito trabalho. É uma ação que começamos agora, mas que certamente irá se estender depois disso, porque não basta aumentar as coberturas neste momento e depois voltarmos a ter queda. Temos que voltar a alcançar as metas e mantê-las elevadas”, ressalta o diretor da DIVE, João Augusto Brancher Fuck.