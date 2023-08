Diálogo, riscos e novos caminhos

Painel 2 – Direito do consumidor

A gerente-geral de Operações Fiscalizatórias da ANS, Carolina Gouveia, abriu a segunda mesa do dia, que abordou o direito do consumidor. Ela ilustrou a importância que o plano de saúde tem no país, figurando como terceiro item mais desejado dos brasileiros,mencionado se tratar de uma relação de consumo e que, por isso, as normas do setor devem observar os princípios do Código de Defesa do Consumidor. Carolinafalou do papel do órgão regulador na articulação institucional, como acontece com o programa Parceiros da Cidadania (link), daDiretoria de Fiscalização. “Nossos objetivos estarão alcançados quando tivermos mais diálogo, menos punições e mais resultados para todos, sobretudo para os consumidores de planos de saúde”.