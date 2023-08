ANA lança pagamento de débitos por cartão de crédito e PIX pelo aplicativo ÁguasBrasil

A partir das 21h desta segunda-feira, 21 de agosto, na abertura da Expo ENCOB, em Natal (RN), a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) lançará novas funcionalidades do aplicativo ÁguasBrasil. Com a atualização dessa ferramenta, a ANA permitirá o pagamento via cartão de crédito ou PIX para débitos relacionados à cobrança pelo uso da água e às sanções relacionadas à utilização dos recursos hídricos. Até hoje a única opção disponível era de pagamento por meio de boleto. O lançamento acontecerá no stand da Agência no 25º Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas (ENCOB), no Centro de Convenções de Natal, de 21 e 25 de agosto.

Lançado em 15 de junho, durante a abertura da 1ª Jornada da Inovação em Recursos Hídricos e Saneamento Básico, o aplicativo está disponível paradownloadem aparelhos com os sistemas Android e iOS. A ferramenta também integra o processo de transformação digital da instituição e busca facilitar a vida de usuários(as) de recursos hídricos com diversas funcionalidades.

A ferramenta inclui uma série de serviços para usuários(as) de recursos hídricos, como: declaração pelo uso da água, cobrança pelo uso de recursos hídricos, outorgas de direito de uso, infrações e multas, além do cadastramento dos usuários(as). O acesso ao ÁguasBrasil se dá via login no GOV.BR, sendo que os usos de água vinculados a um determinado CPF são automaticamente identificados, trazendo um controle mais simples e transparente para os(as) usuários(as) de água.

No aplicativo também é permitido o acesso, sem necessidade de senha, a dados e informações sobre disponibilidade de água, instituições que cuidam dos recursos hídricos do País, estações hidrometeorológicas, perguntas frequentes e Ouvidoria.

Saiba mais sobre o aplicativo ÁguasBrasil e como fazer odownloaddele em: https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/aplicativos-sistemas/aguas-brasil .

O 25º ENCOB

Realizado pelo Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas (FNCBH), o 25º Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas tem como tema principal a questão das Águas do Brasil: Governança, Adaptação e Desenvolvimento. Realizado de forma presencial eon-line, esta edição do ENCOB tem um público esperado de 2 mil pessoas com pessoas de todas as unidades da Federação, o qual poderá acompanhar palestras técnicas, jornadas de capacitação, oficinas e rodas de diálogos para troca de experiências e boas práticas em prol das águas do País.

O evento conta com a participação dos entes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, representantes do Poder Público, dos usuários de recursos hídricos, terceiro setor, universidades e outros interessados no tema água.

O 25º ENCOB conta com patrocínio da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico e também é realizado em parceria com oGoverno do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH/RN), e a Rede Brasil de Organismos de Bacias Hidrográficas (REBOB).

